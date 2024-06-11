На картинке есть "крючки", и надо потратить на их рассматривание как можно меньше времени.

Логические загадки с цифрами, которые созданы на основе изображения, могут помочь научиться быстрее концентрировать внимание, обращать его только на самое важное и избегать "крючков".

Создана такая непростая оптическая загадка для детей и взрослых - надо среди большого количества цифр 4716 разыскать странное число. Задача осложнена тем, что надо уложиться во временной лимит - следует потратить всего 10 секунд.

В качестве "крючков", за которые может цепляться ваш взгляд, могут быть различные детали, которые не помогут разыскать странную цифру, а только отберут время. Попробуйте потратить на такие элементы изображения как можно меньше времени, и тогда можете победить.

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А теперь мы раскроем правильный ответ - большинство цифр 4716 были "помечены" тремя небольшими точками, размещенными в ряд, а вот странным можно назвать число, на котором "метки" расположены иначе. Цифра, которая отличается от остальных, находится в нижней части изображения.

Вот какая коварная головоломка размещена ранее

Среди большого количества аистов нужно разыскать журавля. На выполнение задания необходимо выделить 10 секунд. Очень важно знать, чем аисты отличаются от журавлей.

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