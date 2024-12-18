После выпитого алкоголя некоторые люди испытывают нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение.

При синдроме праздничного сердца нарушается сердечный ритм у здоровых людей после чрезмерного или длительного употребления алкоголя, которое часто случается именно в праздничные дни. Об этом состоянии рассказали американские врачи, пишет HuffPost.

По словам содиректора Исследовательского центра сердечно-сосудистой визуализации в Массачусетской больнице Ахмеда Тавакола, этот нерегулярный сердечный ритм также известен еще как фибрилляция предсердий. Некоторые люди его описывают как учащенное или нерегулярное сердцебиение. У других он проявляется ощущением тревоги. У некоторых могут возникнуть одышка, боль в груди, головокружение, усталость, сообщил Тавакол.

Если синдром праздничного сердца часто случается со здоровыми людьми, то те, кто уже склонен к болезням сердца, высокому кровяному давлению или апноэ, рискуют иметь еще большие проблемы в результате длительного употребления алкоголя, утверждает директор Программы женского сердца в Луисвилльском университете Мринали Шетти.

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"В некоторых случаях синдром праздничного сердца может исчезнуть в течение 24-48 часов, но важно понимать, что он может увеличить риск долгосрочных сердечных проблем, особенно если эти аритмии становятся более частыми или сохраняются", - предостерегла Шетти.

По словам медиков, последствиями синдрома праздничного сердца могут быть инсульты, инфаркты и образование тромбов.

"Точный механизм этого явления до конца не изучен, но алкоголь может влиять на электрические сигналы в сердце. Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию, дисбалансу электролитов и стрессу, что может сделать сердце более восприимчивым к аномальным ритмам", - пояснила Шетти.

По наблюдениям медиков, это явление достигает пика на Рождество, на следующий день после Рождества и Нового года, отсюда и термин "праздничное сердце". Врач неотложной медицины Сара Спелсберг рассказала, что таких случаев немало в отделении неотложной помощи.

Чтобы сохранить здоровье сердца во время праздников, она советует соблюдать умеренность при употреблении алкоголя и тяжелой пищи. Например, вредную пищу употреблять с чем-то полезным, например десерт - с фруктами.

Что касается алкоголя, то врачи рекомендуют женщинам употреблять не более одного напитка в день, а мужчинам - не более двух. Также советуют заниматься физическими упражнениями в течение праздничного сезона. А если почувствовали боль в груди, одышку, головокружение или подозрительное сердцебиение - не игнорировать их.

Ранее УНИАН сообщал, что причиной головной боли после выпитого красного вина может быть кверцетин глюкуронид, который есть в составе напитка. По мнению исследователей Калифорнийского университета, это вещество нарушает метаболизм алкоголя в организме. Больше кверцетина в более дорогих винах.

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