Эти собаки известны своей впечатляющей силой, которой можно найти применение.

Сегодня в мире насчитывается около 400 собачьих пород, среди которых есть и миниатюрные "карманные" песики, и огромные псы размером с молодого теленка. И если для маленьких собак внешность часто является главной чертой, по которой их выбирают для содержания в доме, то от крупных собак часто ожидают в первую очередь значительной физической силы – для охраны дома или даже для выполнения определенной работы.

Издание Studyfinds собрало мнения специалистов в области собаководства и составило список из 7 сильнейших собак в мире. Вот эти породы:

Немецкая овчарка имеет репутацию "самой сильной собачьей породы". Недаром "немцев" так много в правоохранительных органах и службах безопасности по всему миру. Но также немецкая овчарка хорошо себя проявляет в терапии больных. Сибирский хаски. Порода известна своей силой, выносливостью и отличной способностью противостоять суровым погодным условиям. Несмотря на свой средний рост, удивительная энергия и выносливость сделали хаски отличными ездовыми собаками. Именно их запрягают в собачьи упряжки для передвижения в снежных условиях Крайнего Севера. Ротвейлер. Порода отличается определенным контрастом между большим размером и силой с одной стороны и милым семейным характером с другой. Эти умные короткошерстные собаки отлично справляются с разнообразными задачами: пасти скот, таскать груз или спасать людей. Также их часто используют в правоохранительной работе и как сторожевых собак. Аляскинский маламут - это величественная и мощная порода собак, известная своей невероятной силой и выносливостью. Впечатляющие размеры и сила этой породы делают их идеальными для таскания саней и работы в суровых условиях. Тем не менее, они также игривые домашние животные, которые составят отличную компанию снежным играм детей. Мастифф известен своими внушительными размерами и силой. Чаще всего им отдают роль охранника дома, хотя эти собаки имеют мягкий характер, что делает их хорошими компаньонами для подростков. Сенбернар с его огромными размерами и нежным поведением, это порода, которая покорила сердца многих любителей собак во всем мире. Порода прославилась своими спасательными способностями, прежде всего в Швейцарских Альпах. Их внушительный размер, густая шерсть и нежный характер сделали их идеальными для поиска заблудившихся туристов. Немецкий дог . За высокий рост и мускулистое телосложение немецкого дога часто называют "Аполлоном среди собак". Эта порода подходит как для работы с грузом, так и для охранной деятельности. Несмотря на внушительные размеры, они игривы, ласковы и любят крепкие объятия. Эта нежная сторона делает их удивительно хорошими собаками для семейной жизни.

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