Почему коты трутся об ноги и пьют воду из унитаза - объясняем их забавные привычки.

Коты постоянно умиляют нас странными и необъяснимыми привычками. Они трутся мордочкой об ноги и мебель, воруют еду со стола, прячутся в коробках и вытаскивают еду с миски на пол. У каждой такой странности есть свое объяснение. Даже спустя тысячи лет после приручения коты сохраняют дикие инстинкты, которые были нужны их предкам для выживания, а в наши дни - для милых видео и мемов.

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Почему кот ходит за хозяином в туалет

Хозяева котов знают, как трудно уединиться в туалете. Стоит лишь запереться в ванной комнате - и любимец сразу начнет царапать дверь и мяукать, чтобы его впустили.

В этой ситуации соединяются две особенности котов - интерес к хозяину и нелюбовь к закрытым пространствам. Коты по натуре очень любопытные и постоянно следят за хозяином, находясь с ним в одной комнате. Они не любят закрытые двери, поскольку это мешает им контролировать территорию дома. Когда любимый хозяин закрывается в ванной, это сразу вызывает интерес животного и желание проверить: что же человек там делает. К тому же в ванной всегда есть свежая вода и интересные запахи.

Почему кот сбрасывает вещи

В интернете часто появляются забавные видео, где коты сбрасывают небольшие предметы с края стола или подоконника. Это - проявление охотничьих инстинктов. Коты любят двигать маленькие вещи и проверять - вдруг добыча оживёт и начнет убегать.

Ещё одно возможное объяснение - попытка привлечь внимание человека. Коты быстро запоминают, что хозяин злится на сбрасывание вещей. Они могут начать скидывать предметы, чтобы вы на них посмотрели.

Почему кот пьет воду из унитаза

Многие коты предпочтут пить воду из крана или даже унитаза, даже если у них есть собственная полная миска с питьем. Дело в том, что кошкам нравится чистая и проточная вода - она ассоциируется со свежестью и чистотой.

Также возможно, что коту просто неудобно пить с миски - например, посуда слишком узкая, пахнет посторонними запахами или стоит близко к еде. Не забывайте, что эти животные очень брезгливы.

Почему коты трутся об ноги

Одна из самых забавных привычек кошек имеет милое объяснение. Это значит, что питомец любит вас и хочет пометить ноги своим запахом. Трением мордочки коты приветствуют людей и друг друга. Ещё одно возможное объяснение - кот с помощью чувствительных усов пытается узнать, откуда пришел человек и чем он пахнет.

Почему кошка лижет руки, а потом кусает

Не обижайтесь на питомца, если он ласково лижет руки и трется об них, а через мгновение кусает. Такое поведение бывает даже у ласковых кошек. Таким образом животные играют с вами в охотника. Лучше не поощрять такое поведение, а сразу убрать руку, иначе кот начнет воспринимать ладонь как предмет для игры.

Почему кошка приносит еду

Если кот принёс вам еду или игрушку - это признак заботы. Животное думает, что вы не умеете охотиться самостоятельно, и приносит вам добычу, как своему котёнку.

Иногда коты несут еду не хозяину, а просто уносят подальше от миски. Возможно кошке неудобно есть из емкости, потому что она слишком узкая и задевает усы. Также коты могут прятать в доме еду, чтобы защитить припасы от потенциальных хищников.

Почему кот ест траву

Коты, которые свободно гуляют на улице, очень любят жевать траву. С помощью зелени они пытаются очистить желудок от непереваренной еды и собственных комков шерсти. Однако кошки не знают, какие растения для них ядовитые, и могут отравиться.

Ранее мы рассказывали, почему кошка топчет человека лапками или мнет одеяло. Эта привычка называется "молочный шаг" и имеет несколько объяснений.

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