Хотя собаки не могут мурлыкать, как кошки, они тоже тают от нежности, когда хозяин рядом.

Собак недаром называют лучшими друзьями человека, ведь они обладают непревзойденной способностью проявлять привязанность к владельцу. Хотя у всех собак есть эта черта, некоторые породы выделяются своим исключительно ласковым характером.

Издание Studyfinds собрало мнения профессиональных кинологов и составило список из 7 собачьих пород, представители которых добавят уюта в доме. В этом списке есть и нежные великаны, жаждущие объятий, и маленькие "сгустки радости", стремящиеся быть рядом со своими хозяевами. Вот эти породы:

Немецкий дог . Как отмечает блогер "Фермер Пит", эти нежные гиганты известны своей любящей и ласковой натурой, часто даже не подозревая о своих впечатляющих размерах. Скорее всего, они видят себя гигантскими болонками, которые всегда стремятся обниматься, несмотря на свой физический рост. Лабрадор ретривер . Как отмечает журнал Southern Living, интеллект, спокойный темперамент и стремление угодить делают этих собак идеальными спутниками. Путешествуете ли вы на природе или сидите на диване, лабрадоры рады быть рядом с вами, всегда готовы учиться и помогать. Это универсальная порода, известная своим дружелюбным и общительным характером. Питбультерьер . Несмотря на то, что эти собаки имеют негативную репутацию, питбули отличаются своей преданностью, нежностью и несерьезностью. Ньюфаундленд . Это огромные пучки любви. "Сто с лишним фунтов непосредственной любви", пишет об этих собаках журнал Cosmopolitan. Эти нежные гиганты известны своим дружелюбным и преданным характером. В Америке полушутя говорят, что вместо няни маленького ребенка можно оставить на Ньюфи. Золотистый ретривер . Популярная порода, известная своим дружелюбным и ласковым характером, красивой золотой шерстью, умными глазами и сильной мускулатурой. Их природное дружелюбие распространяется на всех - и на людей, и на других собак. Боксер . Имея выразительные глаза, игривый характер и непоколебимую верность боксеры являются известными чемпионами в объятиях! По данным Американского клуба собаководства, их любовь к людям является определяющей характеристикой, которая делает их популярными семейными собаками. Мопс . Эта порода известна как "клоун собачьего мира". Благодаря характерной морщинистой мордочке, вьющемуся хвосту и выразительным глазам мопсы восхищают сердца любителей собак во всем мире. Как пишет издание Pets Radar, эти милые проказники жаждут вашего присутствия, с удовольствием следят за вами и требуют объятий при каждом случае.

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Как писал УНИАН, даже самые преданные собаки способны обижаться на своего владельца, если тот ведет себя неправильно. Эксперты назвали 5 ситуаций, когда вы действительно можете обидеть своего песика.

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