Зеленский подчеркнул, что ожидает от шведских футболистов демонстрации того, как сильно Швеция любит Украину.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю торжеств к 25-й годовщине принятия Конституции Украины поблагодарил Швецию за предоставление оригинала конституции Пилипа Орлика 1710 года.

В своем выступлении он вспомнил о футболе и сказал, что ожидает от шведских футболистов демонстрации того, как сильно Швеция любит Украину.

"С этой высокой трибуны я хочу поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом", - заявил президент под аплодисменты и смех в сессионном зале.

Напомним, на прошлой неделе именно благодаря победе шведов над поляками сборная Украины смогла выйти с третьего места в своей группе в 1/8 Евро-2020, где 29 июня сыграет с той же Швецией.

"И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину", - продолжил Владимир Зеленский. - "На самом деле, я пошутил. Я всем желаю успеха. Пусть победит сильнейший. Но, кто сильнее, мы с вами знаем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, к 30-летию Независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Филиппа Орлика. Документ доставят из Швеции, где он находится в национальном архиве.

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Автор: Виктория Гордиенко