За этот снимок фирма подарила ей диван за 850 фунтов стерлингов.

Жительница шотландского Глазго Кэтрин Гастон нашла в своем новом доме человеческое сердце и выиграла в конкурсе самых странных находок.

Об этом сообщает Daily Mail.

На кухне женщина обнаружила банку, где в формальдегиде плавал аортальный клапан. Женщина сфотографировала находку неизвестного происхождения и отправила ее на конкурс мебельной компании ScS. За этот снимок фирма подарила ей диван за 850 фунтов стерлингов.

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Среди прочих находок, выставленных на конкурс, были два черепа животных из набора для «приманки ведьм», висящие на потолке наручники, большая игрушка инопланетянина из одноименного фильма, бутылка с мышьяком, мешок со старинными монетами, манекен для реанимации, богослужебные книги, кукла без лица, записки из психиатрической клиники и другие предметы.

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Автор: УНИАН