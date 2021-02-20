Подростки, которых домогался педофил, не стали заявлять на него в полицию, собрали компромат и начали его шантажировать.

В штате Пенсильвания школьницы путем шантажа «отбили» у педофила минивэн, чтобы кататься на нем по городу.

Об этом пишет The Morning Call.

22-летний Кайл Кастер из города из округа Виндбор познакомился с 14-летней девочкой и ее 13-летней подругой на автостоянке детского сада. После этого через Snapchat он начал слать старшей из них фото своего члена и видео сексуального характера, а также просил прислать ее обнаженные фотографии.

Читайте такжеВ Дании для детей сняли сериал о старике с самым длинным и неуправляемым пенисом (видео)

Девочки не стали сообщать о педофиле взрослым, вместо этого они собрали на него компромат и начали его шантажировать. Кастеру ничего не осталось, как отдавать свой минивэн, когда подростки в очередной раз захотят покататься по городу. В итоге девочки позвали своих друзей-ровесников и гоняли с ними по округе.

В результате Кастер пожаловался на них в полицию. На вопрос копов, зачем он поддается детям, тот ответил, что у них «есть кое-что на него». В результате Кастера задержали, но пока что выпустили под залог. Слушания по его делу назначены на 10 марта.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН