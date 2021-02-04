Ранее Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске могут ввести платную услугу за любовь на фоне панорамы города.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив снова пошутил о сексе на Ратуше после инцидента, который произошел накануне.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вот такой пейзаж ждет каждого, кто будет искать любовь на нашей ратуше", - написал он и добавил несколько красивых фотографий города с ее высоты.

Секс на Ратуше за деньги: с чего все началось

2 февраля в сети Instagram около 16:00 появился ролик с неизвестной парой, которые якобы совершают половой акт на смотровой площадке Ратуши. Видео обнародовал известный франковский блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. на своей странице. Хотя из-за большого приближения камеры качество видео не очень хорошее, однако четко заметно, что это городская Ратуша. Видео стало вирусным в сети.

После этого Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске могут ввести платную услугу за любовь на фоне панорамы города. "Новую услугу введем на Ратуше! 100 000 гривень за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию Ратуши! Есть идея поручить КП "Центр развития города и реакреации!",- говорится в заметке.

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Автор: УНИАН