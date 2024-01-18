Счастливые номера квартир принесут в жилье позитивную энергетику.

Нумерологи верят, что все числа вокруг нас влияют на нашу жизнь. По словам эзотериков, номер квартиры и судьба связаны между собой. Некоторые цифры домашнего адреса приносят его обитателям удачу, а другие наоборот наполняют жилье негативной энергетикой.

Большинство людей даже не замечают, как номер квартиры меняет жизнь. Однако число на двери действительно может влиять на судьбу и семейное благополучие. Мы расскажем, какой номер квартиры счастливый, а в каких домах жителей могут ждать проблемы.

Какие номера квартир приносят удачу

В нумерологии самый счастливый номер дома или квартиры для переезда - тот, который содержит ноль. Если в вашем адресе встречается цифра 0, то в таком жилье все начинания будут удачными. Ноль - это число гармонии, завершенности, идеала. Любые проекты, новые знакомства и бизнес с доме или квартире с цифрой 0 окажутся успешными.

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Счастливые номера домов и квартир

Чтобы определить, является ли ваш адрес удачным с точки зрения нумерологии, сложите все цифры в номере дома или квартиры. Полученное число определит, является ли жилье удачным для проживания. Иногда случается так, что дом в целом считается не очень счастливым по нумерологии, но номер квартиры является счастливым, и наоборот.

Счастливые номера квартир

Номер 1. 1 - это символ начала. В таком доме или квартире всё новое закончится удачно. Не бойтесь изменений и новых проектов. Энергетика такого жилища способствует любым начинаниям.

Номер 3. Тройка - очень удачное число в нумерологии, которое сулит большое счастье обитателям жилья. В супружеской жизни будет гармония, а в финансах - достаток. С другой стороны, жители такого жилья часто не ценят своё счастье.

Номер 4. Если в результате рассчетов получилась цифра 4, то такое жилье считается спокойным и миролюбивым. Жизнь в таком доме может показаться скучной, но зато вероятность неприятных сюрпризов и проблем с сантехникой минимальна.

Номер 5. В доме или квартире с цифрой 5 царит мощная финансовая энергетика. Обитатели такого дома могут заработать большое состояние, если правильно определят свои сильные стороны.

Номер 7. Если в результате расчетов получилось число 7, то жителям этого дома очень повезло. В таком жилье всегда царит гармония и семейное благополучие, между родными будет взаимопонимание.

Опасные номера квартир

Номер 2. Если после сложения всех чисел в номере дома или квартиры получилось 2, то у жителей такого жилья возможен дисбаланс между личной жизнью и карьерой. Вам будет трудно успевать на работе, в семье и в хобби, поэтому стоит определиться с приоритетами.

Номер 6. Жилье с цифрой 6 имеет негативные энергетические потоки. Его жителям будет не хватать позитива и ощущения комфорта. Также в таком жилье трудно поддерживать порядок.

Номер 8. Такая цифра не сулит добра. У жителей такого жилья будут трудности с деньгами. Им трудно разумно распоряжаться финансами. Даже с большой зарплатой деньги в таком жилье утекают непонятно куда.

Номер 9. Не очень счастливое число. С одной стороны, жители такого жилья трудолюбивые и упорные, могут достигнуть больших целей. Однако по жизни их постоянно сопровождает усталость и переработки.

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