Номер квартиры влияет на жизнь и отношения внутри семьи / фото ua.depositphotos.com

Многие верят, что номер квартиры и судьба неотрывно связаны между собой. Согласно такому учению, как нумерология, номер квартиры нужно привести к однозначному числу. Например, если она 123, то считаем так: 1+2+3=6. Если же 247, то 2+4+7=13 и далее 1+3=4. Именно от этой цифры нужно отталкиваться, чтобы разгадать язык вселенной.

Номер квартиры - значение в нумерологии

Если вернуться к значению заветной цифры, то про номер квартиры нумерология говорит следующее:

  • цифра 1 - начало, оригинальность, лидерство и сила воли;
  • цифра 2 - гармония, сотрудничество, дипломатия и баланс;
  • цифра 3 - творчество, коммуникация, оптимизм и выражение чувств;
  • цифра 4 - стабильность, надежность, трудолюбие и систематичность;
  • цифра 5 - свобода, перемены, энергия и приключения;
  • цифра 6 - гармония, семья, забота и служение другим;
  • цифра 7 - мудрость, духовность, исследование и внутренняя интуиция;
  • цифра 8 - финансовая удача, успех в делах, амбиции и магнетизм;
  • цифра 9 - завершение, прощение, духовность и сострадание.

Также можно проанализировать номер на двери квартиры с точки зрения восточных учений.

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Феншуй и номер квартиры

Фэншуй - это тысячелетнее учение, широко распространенное в азиатской культуре, основывающееся на принципах гармонии и баланса. Он представляет собой искусство организации пространства и расстановки объектов, а также размещения людей внутри этого пространства.

Про номер вашей квартиры фен шуй говорит следующее:

  • Цифра 1 - у вас будет независимая жизнь, полная новых начинаний и саморазвития. Единица способствует принятию важных решений и усиливает интуицию.
  • Цифра 2 - идеально подходит для жилья супругов, так как несет в себе гармонию Инь и Ян. В таком доме люди будут искать компромиссы и налаживать отношения.
  • Цифра 3 - помогает раскрыть внутренние таланты, однако может быть нехватка денег. Особого успеха достигнут люди, работающие в общественных отраслях.
  • Цифра 4 - отождествляется с безопасностью, продуктивностью и организованностью. Баланс четырех стихий принесет покой тем, кто страдает из-за отсутствия стабильности в жизни - принесет надежных друзей, укрепит карьеру и повысит уровень безопасности. 
  • Цифра 5 принесет радость свободолюбивым, импульсивным людям. Она побудит вас путешествовать, менять свою жизнь и развивать свои навыки.
  • Цифра 6 обладает энергией равновесия, сострадания. Прекрасное место, чтобы растить детей и завести крепкую семью. 
  • Цифра 7 указывает на семь чакр. Она окажет особое влияние в поисках истины и самопознания, духовного развития, особенно в вопросе религии, однако финансовых благ лучше не ждать.
  • Цифра 8 наоборот - несет в себе созидание материального. Повернутая восьмерка - это символ бесконечности возможностей во всей сферах.
  • Цифра 9 наполнит ваши сердца милосердием, альтруизмом и гуманизмом. Люди живущие в жилище под такой цифрой чаще приходят на помощь другим и обладают мудростью. 

Объединение нумерологии и фэншуй может быть очень интересным и полезным подходом. Учитывая значимость чисел в нумерологии и энергию окружающей среды в фэншуй, можно использовать эти две науки для создания гармоничного и успешного жизненного пути.

Ранее УНИАН писал, почему кошку пускают в дом первой.

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