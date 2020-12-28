Неизвестный мужчина в костюме Санты подарил детям настоящий праздник.

Над Обуховом Киевской области на мотопараплане пролетел Санта-Клаус.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, Санта-Клаус забросал детскую площадку сладостями.

Местные жители радостно делятся впечатлениями в интернете и благодарят неизвестного мужчину в костюме Санты за новогоднее утешение ребятишек. И хоть дедушка изменил традиционное средство передвижения на более модерновый, новогоднее настроение ему удалось создать и для малышей, и для взрослых.

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Автор: УНИАН