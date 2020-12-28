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Над Обуховом Киевской области на мотопараплане пролетел Санта-Клаус.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, Санта-Клаус забросал детскую площадку сладостями.
Местные жители радостно делятся впечатлениями в интернете и благодарят неизвестного мужчину в костюме Санты за новогоднее утешение ребятишек. И хоть дедушка изменил традиционное средство передвижения на более модерновый, новогоднее настроение ему удалось создать и для малышей, и для взрослых.
Конфеты с неба: над Киевской областью на мотопараплане пролетел Санта-Клаус
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