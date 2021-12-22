В американском штате Миннесота традиционно выбрали самый лучший и самый безобразный свитера для домашних питомцев.
О курьезном конкурсе рассказали в сюжете ТСН.
Отмечается, что такие соревнования там проводят ежегодно.
По условиям конкурса, участники облачают своих собак в вязаные зимние свитера, после чего профессиональное жюри должно выбрать лучший и худший из них.
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Ранее сообщалось, как в сентябре в Калифорнии определили лучшего серфера среди собак.
А в ноябре подобные соревнования прошли в Бразилии: там на волнах соревновались 26 команд серфингистов-любителей и их четырехлапых друзей. Животным-новичкам для безопасности выдали спасательные жилеты. Опытные хвостатые серферы соревновались без них.