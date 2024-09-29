Гарвардские ученые выяснили, что эти ультраобработанные продукты могут сократить человеку жизнь.

Употребление сладких или подслащенных напитков, а также сильно обработанных продуктов может повысить риск сердечных заболеваний.

Об этом говорится в исследовании Гарвардской школы общественного здравоохранения, опубликованному в The Lancet, пишет New York Post. В частности, исследователи 30 лет отслеживали потребление ультраобработанной пищи более чем 200 тыс. медицинских работников, чтобы выяснить, развились ли у них сердечные заболевания или инсульт.

Ультраобработанные продукты содержат избыточные калории, добавленные сахара, натрий и вредные жиры.

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Авторы исследования разделили ультраобработанные продукты на 10 групп:

Три самых популярных типа среди испытуемых - хлеб и хлопья, сладкие закуски и десерты, а также готовые блюда.

Исследователи определили, что не все такие продукты плохие - острые закуски, хлопья и десерты на основе йогурта/молочных продуктов связаны с более низким риском сердечных заболеваний, а ультраобработанный хлеб и хлопья связаны с более низким риском инсульта.

Эксперты по питанию давно предостерегают от сладких газированных напитков и обработанного мяса. Слишком большое количество добавленного сахара может привести к хроническому воспалению сердца и кровеносных сосудов и повысить риск диабета.

А обработанное мясо готовили путем соления, вяления, копчения или добавления химических консервантов. Соль может повышать артериальное давление, а насыщенные жиры - уровень холестерина.

Ученые сделали вывод, что следует отказаться от газированных напитков и обработанного мяса, а также следует учитывать питательную ценность ультраобработанных продуктов перед употреблением.

"Снижение содержания натрия, насыщенных жиров, добавленных сахаров и разных добавок, не являющихся необходимыми для здоровья человека", - подытожили авторы исследования.

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Употребление ультраобработанных продуктов и напитков часто может привести к более высокому риску развития таких заболеваний, как деменция или диабет 2 типа. Диетолог Цзинань Банна назвала сильно обработанный напиток №1, который она никогда не употребляет. Она заявила, что никогда не употребляет газировку.

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