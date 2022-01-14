Журналисты телеканала узнали подробности и придумали целую историю: хотят якобы доставить 10 гробов в Россию.

Черкасская фирма продает элитные гробы для погибших российских военнослужащих. Производители даже могут под заказ выгравировать российский герб на крышке.

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы" на телеканале 2+2.

Объявление о продаже таких гробов впервые появилось в одном из сообществ Facebook с ироничным подтекстом – мол, в этих гробах отправляют на родину ликвидированных оккупантов Донбасса.

Журналисты телеканала узнали подробности и придумали целую историю: хотят якобы доставить 10 гробов в Россию с государственным российским гербом.

Во время телефонного разговора в фирме назвали цены на такой товар – до 7,5-8 тысяч долларов.

Гробы выполнены из драгоценных пород деревьев, имеют двухкрышковый саркофаг с автоматической регулировкой высоты дна; сусальное золото на колоннах, а на дне - итальянский бархат.

Склад фирмы размещен в Киеве, но компания предлагает быструю прямую доставку в России – через "партнеров".

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