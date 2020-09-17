За три дня ролик посмотрели более 10 миллионов раз / скриншот из видео

Видео с танцующей девушкой поделился пользователь Twitter под ником @OutSmokeChapo.

На опубликованных кадрах можно заметить, что деревянный гроб стоит на двух мотоциклах и обернут целлофановой пленкой. Его верхняя часть открыта, однако под крышкой стоит стеклянная перегородка, которую девушка целует в перерывах между тверком. Вокруг гроба стоит толпа людей: часть из них снимает происходящее на видео, а другие пританцовывают вместе с героиней ролика.

«Если твоя девушка не делает так на твоих похоронах, то действительно ли она твоя?» - прокомментировал видео автор поста.

Всего за три дня после публикации ролика его посмотрели более 10 миллионов раз, он собрал 12 тысяч комментариев.

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Автор: УНИАН