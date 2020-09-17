На опубликованных кадрах можно заметить, что деревянный гроб стоит на двух мотоциклах и обернут целлофановой пленкой.

Девушка станцевала тверк на гробе и покорила сеть.

Видео с танцующей девушкой поделился пользователь Twitter под ником @OutSmokeChapo.

На опубликованных кадрах можно заметить, что деревянный гроб стоит на двух мотоциклах и обернут целлофановой пленкой. Его верхняя часть открыта, однако под крышкой стоит стеклянная перегородка, которую девушка целует в перерывах между тверком. Вокруг гроба стоит толпа людей: часть из них снимает происходящее на видео, а другие пританцовывают вместе с героиней ролика.

«Если твоя девушка не делает так на твоих похоронах, то действительно ли она твоя?» - прокомментировал видео автор поста.

Всего за три дня после публикации ролика его посмотрели более 10 миллионов раз, он собрал 12 тысяч комментариев.

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661 — DreadChapo.com (@OutSmokeChapo) September 14, 2020

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Автор: УНИАН