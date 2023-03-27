Известие о том, что брата жениха стал отцом, испортило свадьбу.

Молодожены так ждали день своей свадьбы, но большой праздник был испорчен тогда, когда у жены брата жениха начались роды.

Разъяренный новоиспеченный супруг рассказал, что невестка сорвала ему свадьбу своими родами, сообщает Mirror.

Брат жениха - гордый отец - поспешил к своей жене прямо с церемонии празднования свадьбы. Но он не смог держать язык за зубами и поделился сначала новостью с женихом, то есть своим братом, и еще одним гостем.

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"Свадьба шла хорошо. Пока моему брату не позвонила его семья и не сообщила, что Сил родила. Он сказал мне об этом, но проблема началась после того, как он поделился этим с одним из гостей", — говорит разъяренный жених.

Эта информация быстро распространилась среди гостей, родители жениха начали звонить роженице и ее родственникам, это сорвало мероприятие, началась суета.

"Позже я связался с братом и выразил разочарование тем, что он сделал. Я рассказал ему, как новость о том, что его жена рожает, сорвала свадьбу и заставила мою жену почувствовать, что ее день испорчен", — поделился жених на Reddit.

Но брат жениха не признал своей вины, ведь он не хотел ничего плохого для молодоженов. Кроме того, многие комментаторы соцсети встали на сторону брата, у которого жена рожала.

Курьезный случай на свадьбе в Индии

В Индии ревнивый жених ударил фотографа на свадьбе, а реакция невесты на курьезный инцидент позабавила всех. Только в Twitter видео набрало около миллиона просмотров.

Невеста в буквальном смысле упала со смеху на пол и долгое время никак не могла успокоиться.

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