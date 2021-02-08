Невеста в буквальном смысле свалилась со смеху на пол, и долгое время никак не могла успокоиться.

В Индии ревнивый жених ударил фотографа на свадьбе, а реакция невесты на курьезный инцидент порадовала всех.

Только в Twitter видео набрало около миллиона просмотров.

На записи видно, как одетая в традиционный национальный свадебный наряд невеста, сложив руки, позирует фотографу. В какой-то момент он подходит к ней вплотную и касается подбородка. Увидев это, жених дает затрещину фотографу.Читайте такжеCOVID-19 – не повод отменять свадьбу: пара из Индии нашла способ перехитрить вирус (видео)

После этого невеста в буквальном смысле валится со смеху на пол, и долгое время никак не может успокоиться.

«Я прямо люблю эту невесту», «Благослови ее, Боже. Надеюсь, что она останется такой же счастливой всю жизнь», «Она просто прелесть», - писали люди в комментариях.

I just love this Bride 👇😛😂😂😂😂 pic.twitter.com/UE1qRbx4tv — Renuka Mohan (@Ease2Ease) February 5, 2021

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Автор: УНИАН