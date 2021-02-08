В Индии ревнивый жених ударил фотографа на свадьбе, а реакция невесты на курьезный инцидент порадовала всех.
Только в Twitter видео набрало около миллиона просмотров.
На записи видно, как одетая в традиционный национальный свадебный наряд невеста, сложив руки, позирует фотографу. В какой-то момент он подходит к ней вплотную и касается подбородка. Увидев это, жених дает затрещину фотографу.Читайте такжеCOVID-19 – не повод отменять свадьбу: пара из Индии нашла способ перехитрить вирус (видео)
После этого невеста в буквальном смысле валится со смеху на пол, и долгое время никак не может успокоиться.
«Я прямо люблю эту невесту», «Благослови ее, Боже. Надеюсь, что она останется такой же счастливой всю жизнь», «Она просто прелесть», - писали люди в комментариях.
I just love this Bride 👇😛😂😂😂😂 pic.twitter.com/UE1qRbx4tv— Renuka Mohan (@Ease2Ease) February 5, 2021
Вас также могут заинтересовать новости:
- Африканцы устроили массовую драку в московском ЗАГСе
- В Индии тело покойника принесли в банк, чтобы обналичить с его счета деньги
- Поддался соблазну: индийский военный променял гостайну на эротические фотографии
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram