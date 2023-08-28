Каждый человек выбирает цифру, которая ему больше всего нравится, но это не просто так.

Психологи считают, что предпочтения человека - это не просто результат социального влияния или привычек, но и тонкий психологический момент. Даже через наиболее приятные числа можно понять характер человека. УНИАН выяснил, что значит любимая цифра и почему вы выбираете именно ее.

О чем говорит любимое число - выберите свою цифру и узнайте ответ

Авторы теста утверждают, что числа и цифры, которые мы считываем, как наиболее притягательные, нравятся нам не просто так. Этот выбор делает наше подсознание, а через него можно получить довольно интересные сведения о человеке.

Любимое число 1

Если вы выбираете это число, значит, вы прирожденный лидер. Можете и умеете достигать поставленных целей, вам нравится справляться с трудностями. У вас острый креативный ум, который помогает находить из разных ситуаций лучшие выходы. Вы довольно требовательны к себе и окружающим, завышаете планку, а потом стремитесь жить по высоким стандартам. Вам очень трудно доверить кому-либо важные задачи, вы нетерпеливы и не уверены в других людях, поэтому часто делаете все сами. Несмотря на такую категоричность, вы верный друг и хороший семьянин, всегда готовы прийти на помощь.

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Любимое число 2

Вы очень эмоциональный и чувствительный человек, руководствуетесь, скорее, сердцем, чем разумом. У вас всегда много креативных идей, вы очень любите творчество. Если вас настигают проблемы, то вы теряете самообладание и контроль над ситуацией. Также вы очень застенчивый человек, вам трудно общаться с малознакомыми людьми. Ваша главная мечта в жизни - чтобы все было тихо и мирно, вы грезите об утопии. Вам обязательно нужно быть в окружении близких людей, одиночество переносите тяжело.

Любимое число 3

Душа любой компании - это про вас. Обладаете широким кругом разных знакомых, легко заводите новых друзей. Скорее всего, активно ведете социальные сети, любите делиться с людьми информацией. Обожаете все новое и интересное, поэтому любопытны по части культур и традиций других народов или стран. Также вы склонны к хвастовству и гордыни, можете ставить себя выше остальных благодаря успехам в жизни. Несмотря на это качество, вам удается вовлекать окружающих в свои идеи, потому что от вас исходит невероятно сильная энергетика артистизма и силы духа.

Любимое число 4

Вы очень надежный человек, на вас можно положиться в трудной ситуации. В любой ситуации вы выкладываетесь на максимум, отдаете себя на 100% делу, которым занимаетесь. Любите педантичность и рациональность, это отражается не только в подходе к жизни, но и во внешнем виде. Вы довольно упрямы, всегда отстаиваете свои интересы и храбро защищаете позиции. Не можете жить без цели, именно она становится причиной фундамента в жизни. Вы уверены в своей правоте, редко меняете свои взгляды и убеждения, зато можете быть покровителем кому-то из-за природной мудрости.

Любимое число 5

Активный человек, который постоянно находится в движении. У вас много энергии, не задерживаетесь надолго на одном месте, постоянно строите планы. Спонтанность - ваше второе имя, вы строите планы "на ходу", всегда ищете острых ощущений и новизны. Любите рисковать и не боитесь неизведанного. Особенность вашей личности - это некая незрелость и ребячество, из-за этого могут быть проблемы в общении с окружающими. У вас очень высокий уровень интеллекта, поэтому вы не тонете в драмах и разборках, зато можете провоцировать на это других. Чаще всего вам скучно со многими вашими знакомыми, потому что они обычные люди, а вы - нет.

Любимое число 6

Вы очень заботливы и нежны, верны и преданны как профессии, так и любимому человеку. Много вкладываете, почти ничего не оставляя для себя, но всегда относитесь к делу честно - если чувствуете, что не можете сделать, прямо об этом скажете. К вам люди приходят за помощью, потому что вы отличный слушатель, кроме того, у вас твердые принципы и высокие моральные нормы. Людям может казаться, что вы "не от мира сего", потому что часто склонны интересоваться эзотерикой, целительством или астрологией. Вы представляете себе идеальную жизнь в роскоши, делаете все, чтобы мечты сбылись. Наиболее ярко можете проявить себя в творческих профессиях.

Любимое число 7

Спокойствие, хладнокровие и осознанность - ваши лучшие качества. Вы очень мудры и интеллектуально развиты, постоянно находитесь в поиске новых знаний. В отношениях моногамны, будете до последнего бороться за союз и улучшение его качества. Вам интересен новый опыт, природная любознательность постоянно толкает вас на поиск информации.

Вы не очень хороший командный игрок (только если руководите командой), лучше получается действовать в одиночку. Радуйтесь, если любимое число 7 - что значит, людям комфортно рядом с вами - вы излучаете положительную энергетику. У вас идеальное сочетание практического и эмоционального подхода, но первое преобладает. Именно поэтому вы часто отказываетесь от своих планов, чтобы помочь человеку - это рационально.

Любимое число 8

Вы очень любите то, что называется зоной комфорта - мирную жизнь и стабильность. Уверены в себе, тщеславны, можете контролировать любые эмоции, из-за природного высокомерия другие люди считают вас зазнайкой. На самом деле, вы просто знаете себе цену и не подстраиваетесь под мнение окружающих.

Вы очень много работаете ради достижения своей цели, если что-то решили, то не отступитесь. Самодостаточный человек, который знает, чего добился в жизни - другие люди могут вам завидовать. С юных лет вы более зрелый и уравновешенный, чем ваши сверстники, в период стресса не теряете самообладание. Всегда получаете то, что хотите, и считаете, что стакан наполовину полон.

Любимое число 9

Тот, кто выбрал цифру 9 - харизматичный, стабильный и сострадательный человек. Вы гуманист, поняли философию жизни и всегда готовы прийти на помощь окружающим. Вы всегда благодарны за происходящее, знаете, что все происходит так, как должно. Можете руководить людьми благодаря устойчивой лидерской позиции. Преодоление жизненных проблем открывает внутри вас ощущение агрессии и борьбы, но это не вредит людям, однако помогает добиться цели.

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