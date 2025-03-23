По словам ученого, "совершенно рационально" предполагать, что еще где-то во Вселенной существует разумная жизнь.

Ведущий специалист по инопланетному существованию из Оксфордского университета, профессор Тим Колсон пророчит человечеству гибель от нашествия слизнеподобных, малоподвижных инопланетян, похожих на злодея из "Звездных войн" Джаббу Хатта, пишет Daily Mirror.

По словам ученого, "совершенно рационально" предполагать, что еще где-то во Вселенной существует разумная жизнь. Он уверен, что, если это так, то слизнеподобные технологически продвинутые существа вполне могут быть колонизаторами планет, настроенными на разграбление богатых природных ресурсов Земли.

Колсон предупредил, что мир должен начать относиться к идее существования инопланетян как к угрозе человечеству.

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"Учитывая, что инопланетяне, вероятно, сделаны из того же материала, что и мы, они вполне могут вести себя как мы. Возможно, высокотехнологичные инопланетные космические корабли уже пересекают огромные участки космоса в направлении Земли с миссией сделать ее своим новым домом", - отметил профессор.

При этом он добавил, что, если инопланетяне существуют, то они вряд ли посетят Землю, не попытавшись колонизировать ее для себя:

"Возможно, огромные размеры Вселенной имеют свои преимущества. Это затрудняет посещение нас разумными инопланетянами с колониальными намерениями".

Отдельно отмечается, что профессор Коулсон консультировал правительства по вопросу возможности существования инопланетной жизни. Он удостоен наградами от крупных учреждений, включая Королевское общество.

Напомним, ранее бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", цитируя древние писания, предупредил человечество о новом глобальном риске. Провидец предостерег, что поспешное общение с инопланетянами может быть чревато серьезными последствиями для всей планеты Земля.

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