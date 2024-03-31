В частности, люди со здоровой самооценкой спокойно могут воспринимать похвалу, тогда как те, кому уверенности не хватает, списывают свои достижения на простую удачу.

Недостаток самооценки у человека часто можно распознать по нескольким признакам, в частности, по осанке, поведению в кругу людей. Однако неуверенность в себе выдает и то, как мы говорим. Есть 10 фраз, которые часто используют в разговоре люди с низкой самооценкой, пишет Hackspirit.

1 "Что ты думаешь...?"

Это может показаться вежливым вопросом, но часто он свидетельствует о том, что собеседник не уверен в своих утверждениях и буквально умоляет других подтвердить их. Через такую фразу люди проявляют потребность искать внешней поддержки и подтверждения своих взглядов, наблюдений и даже собственного опыта.

Видео дня

2. "Извини"

Люди, которые постоянно просят прощения даже по пустякам, часто пытаются таким образом избежать конфронтации. Тех, кто регулярно говорит "извини" даже в ситуациях, которые этого не требуют, воспринимают как подхалимов. Никто со здоровой самооценкой не испытывает потребности извиняться за свое существование.

3. "А что бы сделал ты?"

Нет ничего плохого в том, чтобы попросить совета у кого-то, кого вы уважаете и кем восхищаетесь. Но замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые люди спрашивают об этом всех? Это разоблачает отсутствие самоуверенности, поскольку это показывает, что они пытаются быть решительными. Такие люди просто недостаточно доверяют своим суждениям, чтобы отстоять свои решения.

4. "Я не знаю, но..."

Люди часто используют эту фразу, чтобы смягчить свои утверждения, поскольку боятся расстроить других или показаться слишком жесткими.

5. "Мне повезло"

Люди со здоровой самооценкой спокойно могут воспринимать похвалу. Они не сомневаются в своих способностях и благодарны и скромны, когда люди указывают на их достижения или делают им комплименты. Но когда это кто-то с низкой самооценкой, они действительно будут отрицать это и скорее припишут свои достижения удаче.

6 "Я просто ужасна(ен) в..."

Говорить что-то подобное о себе – это не язык того, кто любит себя и верит в себя. Это вид фразы, которую произнес бы человек, которому не хватает самоуважения, и, вероятно, он использовал ее, даже не осознавая, насколько плохо это звучит.

7. "Я не могу справиться..."

Если кто-то делает заявления вроде "Я не могу справиться", "Я не могу этого сделать", "Я не в состоянии", то, вероятно, именно так оно и будет. Такие фразы проявляют глубоко укоренившуюся ментальность жертвы и чувство беспомощности, которые часто имеют люди с низкой самооценкой.

8. "Это не имеет значения".

Это классическая фраза для тех, кто регулярно отвергает собственные потребности, чтобы угодить другим людям. И это делают только люди с хронически низкой самооценкой. Помните, что сказать "это не имеет значения" – это то же самое, что сказать "я не имею значения".

9. "Мне здесь не место"

Это фраза, которую используют люди с низкой самооценкой, и она свидетельствует о том, что человек испытывает синдром самозванца.

Уверенный в себе человек не почувствует такого беспокойства даже в незнакомой ситуации, потому что он уверен в своих способностях. Но тот, кто борется с чувством собственного достоинства, будет чувствовать себя невероятно некомфортно в определенных ситуациях просто потому, что они не удовлетворены собой.

10. "Я такой лузер"

Человек, который говорит это, одновременно демонстрирует свой самый большой страх и глубокую веру в то, что он недостаточно хорош. Эта фраза свидетельствует о чрезвычайно низком уровне самооценки у человека.

Вас также могут заинтересовать новости: