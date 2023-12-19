Некоторые лекарства способны повысить тягу к еде, отметил эксперт.

Если вы не можете понять, почему постоянно хочется есть, то нужно обратить внимание на образ жизни и питание.

Когда люди недосыпают, у них может повыситься уровень гормона грелин, который стимулирует аппетит, приводит сведения дипломированного диетолога Роба Хобсона Men’sHealth. Эксперт добавил, что еще один гормон - кортизол, может влиять на аппетит. Стресс способен повысить уровень этого гормона, а он, в свою очередь, вызывает тягу к еде.

"…Лекарства, такие как антидепрессанты, также могут повысить аппетит, как и невыявленный диабет", - подчеркнул диетолог.

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Постоянный голод - причины со сферы питания

Если есть много углеводов, которые имеют низкое содержание клетчатки и быстро перевариваются, то человек вскоре снова может захотеть есть.

Хобсон отметил, что благодаря употреблению в пищу жиров и белков высвобождения сахара в кровоток замедляется, и люди дольше чувствуют себя сытыми.

Диетолог подчеркнул, что при повышенной тяге к пище без видимых причин в возрасте более 40 лет нужно пройти медобследование.

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Ученые из университета Сорбонна в Париже (столица Франции) выяснили, когда нельзя есть ужин.

Исследователи на протяжении семи лет следили за питанием 100 тысяч человек и пришли к выводу, что у людей, которые ели после 21:00, повышался риск сердечного приступа, а также инсульта.

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