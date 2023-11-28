Нарциссы, в частности, пытаются изолировать свою жертву.

Нарциссы - манипуляторы, наделенные острым умом, и, чтобы освободиться от их власти, нужно знать, на какие хитрости они идут ради контроля над теми, кто оказался рядом с ними.

Нарциссы в начале отношений подозрительно очаровательны, используют много комплиментов и лести, чтобы "жертва" почувствовала себя особенной, а потом начинаются другие "игры разума", пишет HackSpirit. "...их обаяние отличается от здорового внимания, поскольку оно зашкаливает", - отмечается в материале.

Какие еще признаки нарциссизма:

человек способен тонко вас "подколоть" , например "упаковать" указание на недостаток в обертку шутки или заботы;

, например "упаковать" указание на недостаток в обертку шутки или заботы; если вы поймаете такого человека на лжи, он не признает "прокол" , будет искать оправдания. Из-за этого партнер может начать сомневаться в своих умственных способностях;

, будет искать оправдания. Из-за этого партнер может начать сомневаться в своих умственных способностях; ставят под сомнение ваши чувства , чтобы чего-то от вас добиться;

, чтобы чего-то от вас добиться; ненавидят личные границы - пытаются уговорить вас делать то, что вам не по нраву;

- пытаются уговорить вас делать то, что вам не по нраву; как только возникает проблема, "включают игнор" - не хотят все решить путем искренней беседы;

- не хотят все решить путем искренней беседы; могут быть то "горячими", то"холодными" - и такие состояния обычно циклические. То есть в один день они бегают за вами, а в другой - игнорируют;

- и такие состояния обычно циклические. То есть в один день они бегают за вами, а в другой - игнорируют; выставляют партнера дураком ;

; заставляют ревновать ;

; пытаются изолировать "жертву" от семьи и друзей.

Есть еще такие признаки нарцисса - они не берут обязательства, но все равно держат человека возле себя, перекладывают на партнера вину, выдают за жертву себя, а также угрожают завершить отношения.

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Сообщалось, что искреннюю заинтересованность человека вами можно распознать по нескольким признакам.

В частности, человека будет интересовать, как вы жили раньше, чем вы увлекаетесь, как вы любите путешествовать. Кроме того, собеседника будет интересовать, какая вам нравится музыка, и какие книги пришлись вам по душе.

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