Спецоперация "Пирожок": в Виннице из-за подозрительной банки перекрывали улицу
В Виннице из-за подозрительной банки, которая была обмотана скотчем, полиция перекрыла улицу. Оказалось, что то была банка с пирожками.
Об этом сообщает сайт Vlasno.
В пятницу утром, 24 июля, в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, который прохожие заметили на трубе теплотрассы – обмотанную скотчем банку. Предмет им показался подозрительным, поэтому на место происшествия полицейские вызвали взрывотехников.
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В связи с этим около 8:00 правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Леси Украинки и Магистратской, место, где стояла банка, огородили красно-белой лентой.
"С помощью гидродинамического разрушителя взрывотехники ликвидировали опасную банку. Внутри банки обнаружили пирожки. Движение транспорта сразу восстановили", – рассказали в полиции.
Никто из прохожих не пострадал.
Как сообщал УНИАН, вместо взрывчатки в подозрительном пакете возле парка Киото в Киеве саперы нашли яйца и молоко.
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