Эти продукты лучше исключить из своего рациона, чтобы не подвергать себя длительному и сложному лечению.

Некоторые продукты способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, но другие могут значительно повысить риск развития сердечных заболеваний. Одними из самых вредных являются мясные продукты.

Издание She finds пишет, что доктор Майкл Росс Макдональд из Центра сердца и сосудов, доктор медицины Леонард Ганцем, главный врач и вице-президент по медицинским вопросам подразделения компании Abbott и кардиолог Раедом Баргутом предостерегли от употребления бекона, хот-догов и мясных деликатесов.

Бекон

Каким бы вкусным ни был бекон, Макдональд называет его одним из худших видов мяса для здоровья сердца. Как и хот-доги, этот вкусный, но вредный продукт для завтрака содержит много насыщенных жиров и натрия.

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Ганц поддерживает мнение о том, что такого мяса следует избегать, если вы хотите снизить риск сердечных заболеваний.

"В красном мясе много насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на липидный профиль", - говорит он. "Недавние исследования показывают, что при расщеплении мяса бактериями в кишечнике образуется один из метаболитов - ТМАО, который может повышать риск развития сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, а также диабета 2-го типа. В частности, обработанное мясо, такое как бекон и колбаса, содержит нитраты, которые могут увеличивать воспаление и натрий, в конечном итоге повышая кровяное давление, что может быть связано с воспалением".

Мясные деликатесы

Деликатесное мясо - один из наименее полезных видов переработанного мяса, в котором много добавок, способных нанести вред вашему здоровью в целом, и особенно сердцу.

Как говорит доктор Баргоут, "обработанное деликатесное мясо находится на вершине списка продуктов, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых событий, включая инфаркты и инсульты". Нежирное мясо, такое как индейка и курица, является отличной альтернативой.

Хот-доги

Хот-доги - бесспорно вкусное и популярное лакомство, но печальная правда заключается в том, что они ужасно вредны для сердца, а их чрезмерное употребление может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Макдональд называет хот-доги одним из худших видов переработанного мяса для здоровья сердечно-сосудистой системы, отмечая, что в них "много насыщенных жиров и натрия, которые могут способствовать развитию сердечных заболеваний".

"Насыщенные жиры повышают риск образования бляшек в артериях, сужая их и ограничивая кровоток. Натрий приводит к задержке жидкости в организме, что может вызвать нагрузку на сердце и повышение артериального давления, что еще больше увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений", - говорит врач.

Ранее УНИАН писал, что названы главные преимущества оливкового масла для сердца и пищеварения.

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