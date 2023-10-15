Наши мамы и бабушки, живя во времена Советского Союза, никогда не избавлялись от пакетов.

Многие знают и наблюдали с детства (а то и сами в этом участвовали), как люди брали полиэтиленовый пакет из-под молока, стирали его и вешали сушиться на веревку. Затем аккуратно складывали и прятали в шкаф - поступали так с абсолютно любыми упаковками. УНИАН выяснил, почему в СССР не было пакетов "на выброс" и зачем люди их берегли.

Какие пакеты были в СССР и зачем их стирали на самом деле

Современному человеку тяжело это понять, но в Советском Союзе в дефиците были многие товары - в том числе, пакеты. Если задуматься, что было в СССР вместо пакетов, привычных нам сейчас, то можно заметить разные приспособления - сумки-авоськи, тряпичные емкости и бумага. Только, используя эти предметы и материалы, можно было носить продукты и другие товары.

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Обычный полиэтиленовый пакет стоил дорого - его цена могла доходить до 15 рублей в зависимости от типа самой упаковки и производства (самые дорогие - заграничные). Достать было сложно и физически, и финансово, поэтому если пакет попадал в руки советского человека, он его берег, как зеницу ока, и использовал многократно.

Почему в СССР не было пакетов - теоретическая причина

Все дело в том, что использование пластика в той же Америке началось в 1914 году, а в СССР только в 70-х годах XX века. До этого момента люди пользовались экологичными материалами, не загрязняя окружающую среду. Эта мотивация - одна из наиболее приятных в объяснении, почему в СССР стирали пакеты, а не выбрасывали и брали новые. Сейчас человечество снова осознало, что планета слишком пострадала от потребительского спроса, и люди пытаются перейти на более щадящие упаковки.

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