Умникам может казаться, что сверстники их не понимают.

Многие люди, которые интересуются тем, как правильно жить, могут заметить, что часто умники одиноки.

Умным людям тяжело кому-то доверять, поскольку они знают, что другие способны на неприятные поступки, пишет HackSpirit. По сведениям ученых, концентрация на негативе - это эволюционная реакция, поскольку помнить о плохом нужно, чтобы в будущем избежать проблем и выжить.

Почему умные одиноки - другие возможные причины:

ощущение непонимания со стороны сверстников, поскольку они могут иметь намного более низкий уровень интеллекта;

некоторых людей может пугать их уровень развития.

Также, по сведениям экспертов, умный человек понимает свои недостатки, из-за этого он может быть неуверенным в себе, беспокоится, а это, в свою очередь, способно спровоцировать проблемы в общении.

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Ранее УНИАН писал, как распознать манипуляции и защититься от них. Эксперты подчеркнули, что для манипуляций токсичная личность может использовать, в частности, лесть или постоянную критику.

Аналитики посоветовали не реагировать импульсивно на слова манипулятора, ставить уточняющие вопросы, а иногда на заявления "токсика" стоит отреагировать улыбкой или кивком.

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