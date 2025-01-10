Не всегда здоровье кошки можно проверить по влажному или сухому носу.

Обычно нос у большинства кошек кажется немного влажным и прохладным. Как пишет GreenMatters, кошачьи носы способны распознавать значительное количество запахов, и очень важно, чтобы их обоняние работало эффективно, а носы не болели. Так что владельцам кошек важно знать, какое же состояние носа вашей кошки оптимально, а какое – поводом для беспокойства и визита к ветеринару.

По данным канадской клиники для животных Corydon Animal Hospital, влажный нос повышает способность кошки легче распознавать различные запахи, поскольку частицы запаха прилипают к влажному носу.

Кроме того, как пот охлаждает человека в жаркую погоду, так и испарение влаги из носа кошки обеспечивает аналогичный охлаждающий эффект, согласно Animal Friends Pet Insurance.

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В то же время, если вы заметили, что ваша кошка ведет себя не так, как обычно, а ее нос кажется чрезмерно влажным по сравнению с обычной нормой, лучше всего посетить ветеринара, поскольку это может быть признаком инфекции верхних дыхательных путей

Кроме того, по словам доктора Луизы Барнс, MRCVS, в статье для Cats.com, причиной повышенной влажности носа могут быть серьезные заболевания. Ветеринар может поставить диагноз и определить, требует ли болезнь - или если ваша кошка каким-то образом засунула что-то в нос - немедленного лечения.

Почему у кошки сухой нос?

По словам Арнольда Плотника, DVM, написанным в блоге Chewy, хотя у кошек обычно влажный нос, то, насколько он влажный или сухой, не является единственным показателем их здоровья. Более того, у кошек с сильным обезвоживанием нос может быть не обязательно сухим.

По словам доктора Плотника, тревожным сигналом, на который следует обратить внимание, является отсутствие влажности носа у кошки наряду с другими признаками, включая чрезмерную жажду или мочеиспускание, изменение аппетита или веса.

Если вы заметили, что ваша кошка вылизывает нос чаще, чем обычно, возможно, она пытается справиться с выделениями из носа, вызванными инфекцией. В результате лишняя слюна может привести к пересыханию носа, сообщает Cats.com.

При этом, если вы живете в холодном климате и часто включаете отопление, чтобы поддерживать в доме комфортную температуру, или если вашей кошке просто нравится лежать на солнце - это обычные, не вызывающие опасений ситуации, приводящие к сухости носа.

Однако если кожа на носу кошки начинает шелушиться, то, по мнению Hill's Pet Nutrition, необходимо обратиться за помощью к ветеринару.

Ранее ветеринар объяснила, почему кошки часто вылизываются, и когда чрезмерный груминг должен вас насторожить.

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