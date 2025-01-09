Кошки известны своей чистоплотностью, но их чрезмерное или навязчивое вылизывание может быть тревожным сигналом.

Почему кошки вылизываются? Существует множество причин. Некоторые из них абсолютно нормальны, а некоторые должны насторожить хозяина, ведь это может быть связано со здоровьем питомца. Об этом изданию Daily Paws рассказала доктор ветеринарной медицины, практикующий специалист по кошачьей медицине, владелица и медицинский директор больницы и отеля Aurora Cat Hospital and Hotel Тарина Энтони.

По ее словам, около 30% дня кошки тратят на вылизывание. Их похожий на наждачную бумагу язык, покрытый крошечными зазубринами, помогает распределять натуральные масла по коже и по шерсти, чтобы она выглядела гладкой и удалять любой мусор, который оседает в шерсти.

Вылизывание также помогает распределять слюну, которая нужна для регуляции температуры тела.

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Почему кошка часто облизывается - когда это ненормально

Кошка не должна вылизывать себя навязчиво. Также, по словам ветеринара, не должна выпадать шерсть на месте вылизывания.

"Я слышала, как кошки рычат, когда люди пытаются прервать неистовое вылизывание. Кроме того, подергивание, за которым следует быстрое вылизывание или укус, может быть ненормальным", - говорит эксперт.

Если кошка чрезмерно вылизывается, это даже может изменить цвет ее шерсти. Обычно она становится коричневатого оттенка.

Одной из причин чрезмерного вылизывания может быть аллергия.

"Вместо слезящихся глаз и чихания аллергия часто проявляется в виде чрезмерного вылизывания, иногда до такой степени, что повреждаются поверхностные слои кожи", - говорит Тарина Энтони.

Также кошка может вылизывать место, которое у нее болит.

"Кошки не могут "массировать" болезненные области, как люди, поэтому вылизывание - это их способ справиться с болью", - говорит ветеринар.

Навязчивое и чрезмерное вылизывание у кошек может также быть признаком таких заболеваний:

Артрит

Цистит

Полные анальные мешочки

Желудочно-кишечные заболевания

Раны

Травмы

Паразитарные инфекции

Кроме того существует такое понятие, как гиперестезия у кошек - это неврологическое заболевание, характеризующееся чрезмерной реакцией на обычные раздражители (например, расчесывание и поглаживание). В результате этого появляется чрезмерное вылизывание. Гиперестезия может быть одной из причин, по которой некоторые кошки вылизывают себя после того, как их погладили.

Кошки также могут вылизывать себя больше обычного, если они испытывают тревогу. Например, во время долгой разлуки с любимым хозяином.

Напомним, ранее ветеринар рассказала интересные факты о зубах кошек. Поверьте, вы удивитесь.

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