По словам эксперта, стоит выбирать лосось, который имеет влажный вид.

Многие люди любит лосось, а особенно блюда, которые можно приготовить из этой рыбы. Однако возникает вопрос, нужно ли промывать водой лосось перед приготовлением. Как отмечает специалист по вопросам безопасности морепродуктов Разие Фарзад, эту рыбу не нужно промывать перед приготовлением, пишет Southern Living.

"Рекомендации по безопасности пищевых продуктов предполагают, что промывание мяса, включая рыбу/лосося, может увеличить риск распространения патогенных (болезнетворных) бактерий на вашей кухне", - пояснила она.

По ее словам, независимо от того, какой именно лосось вы покупаете, его не стоит промывать. В частности эксперт советует также выбирать лосось, который имеет влажный вид, ведь это свидетельствует о его свежести. Вы даже можете попросить продавца понюхать рыбу, и если запах будет неприятным, то поищите другой кусок.

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Что будет, если промыть рыбу?

"Брызги воды могут распространять бактерии с лосося на другие поверхности и продукты на кухне", - отметила Фарзад.

Если же вы хотите промыть рыбу, то убедитесь, что раковина чистая, говорит специалист. Когда вы закончите, то обязательно очистите и продезинфицируйте раковину и все другие поверхности, которых вы касались после этого.

"Также не допускайте контакта рыбы с другими продуктами питания и кухонными предметами во время и после промывки", - советует эксперт.

Нужно ли промывать лосось, чтобы снять шкурку?

Несмотря на то, что кожу лосося не обязательно снимать, промывание рыбы не облегчает ее удаление. Поэтому Фарзад советует готовить лосося кожей вниз на раскаленной сковороде, благодаря чему она отделится от мяса во время приготовления.

В частности в Министерстве сельского хозяйства США рекомендуют готовить эту рыбу при температуре 62 градуса Цельсия.

Эксперт подытожила, что как только рыба станет прохладной, вы сможете снять с нее кожуру без особых усилий. Для того, чтобы снять кожицу перед приготовлением рыбы, Фарзад советует использовать острый нож или же поставить ее в холодильник, чтобы она стала тверже.

Другие интересные материалы о лососе

Ранее шеф-повар поделился любимым рецептом Ричарда Гира по приготовлению лосося. Это блюдо состоит из жареного шотландского лосося со спагетти с кабачками и пюре из сладкого лука.

Также специалисты рассказали, можно ли есть шкурку лосося. По словам экспертов, питательные вещества, которые есть в этой рыбе, могут улучшить качество сна, укрепить иммунную систему, сделать кости крепче и поддерживать здоровье глаз.

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