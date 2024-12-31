По словам эксперта, не стоит стремиться к идеалу, ведь так вы не сможете быть самими собой в отношениях.

Большинство людей считают, что лучшие истории любви должны быть без недостатков, недоразумений и душевной боли. Однако настоящая любовь строится не на совершенстве, пишет американский психолог Марк Треверс для Forbes.

Он назвал четыре причины того, почему "несовершенная любовь" является не только неизбежной, но и глубоко целебной.

Несовершенство является аутентичным

По словам психолога, концепция "идеальной любви" является распространенным мифом, который был сформирован в сказках и романтических комедиях, которые идеализируют замечательные отношения, где проблемы исчезают благодаря поцелуям или широким жестам.

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"На самом деле, в отличие от этих отшлифованных нарративов, настоящая любовь является несовершенной, человечной и гораздо более полноценной. Когда мы пытаемся представить другим идеализированную версию себя, мы создаем фасад, который препятствует настоящей связи. Настоящая любовь, наоборот, устраняет эти барьеры, создавая отношения, в которых партнеры по-настоящему знают и принимают друг друга", - объяснил Треверс.

В частности, исследование, опубликованное в Journal of Experimental Social Psychology, подтверждает такие факты, демонстрируя, что восприятие подлинности партнёра тесно связано с положительными результатами отношений.

"Например, признание того, что вы не знаете, как справиться со сложной ситуацией, или смех над пригоревшим ужином вместо того, чтобы чувствовать себя смущённым, может способствовать укреплению доверия и открытости. Такие моменты - это возможность подать сигнал партнеру: "Тебе не нужно притворяться для меня. Я принимаю тебя таким, какой ты есть". Такая взаимная уязвимость создает основу для честности, позволяя обоим партнерам проявить себя настоящими", - подчеркнул психолог.

Несовершенство - самый большой учитель любви

Несмотря на то, что общество часто показывает любовь как легкую и гармоничную, в реальности моменты неидеальности - это то, что укрепляет отношения.

"Каждый вызов, с которым вы сталкиваетесь вместе, является возможностью углубить вашу связь. Разногласия могут выявить неудовлетворенные потребности, невысказанные желания или скрытые страхи, а ошибки напоминают нам о нашей общей человечности, учат смирению, ответственности и прощению. Отношения, которые принимают несовершенство, ценят рост и обучение, а не обвинения и иллюзию совершенства", - отметил Треверс.

К примеру, если вы забывали об особой дате, или сказали что-то обидное в отчаянии, искренние извинения и разговор могут укрепить отношения. По словам психолога, моменты исправления - это те моменты, когда любовь доказывает свою устойчивость.

Несовершенство вдохновляет на творчество

Когда любовь не является идеальной, то она открывает двери для творчества. Если принять это несовершенство, то вы сможете освободиться от многих ограничений и создать историю любви, которая показывает ваши уникальные личности, ценности и обстоятельства.

"Многочисленные исследования показывают, что творчество может улучшить отношения: творческие люди часто воспринимают своих партнеров более привлекательными, чем их самооценки или объективные рейтинги", - отметил психолог.

Также исследование в Journal of Personality and Social Psychology свидетельствует о том, что творчество защищает от угасания страсти, ведь действует как антидот против монотонности и рутины в отношениях.

"Принятие несовершенства дает вам свободу экспериментировать, адаптироваться и переосмысливать то, как выглядит любовь. Вместо того, чтобы придерживаться традиционных представлений, вы можете создать отношения, которые лучше всего подойдут вам обоим", - советует специалист.

Несовершенство воспитывает принятие

Неидеальная любовь предоставляет пространство, где вы можете показать себя такими, какие вы есть на самом деле, но вас все равно будут любить.

"Сокрытие своих недостатков в отношениях создает барьер на пути к близости. Поддерживать фасад совершенства также утомительно и мешает вашему партнеру по-настоящему узнать вас. Однако, когда вы отпускаете страх осуждения и позволяете видеть свои недостатки, вы создаете связь, основанную на доверии и подлинности. В несовершенной любви основное внимание уделяется не "исправлению" друг друга, а принятию человечности друг друга", - объяснил Треверс.

В частности, исследование 2023 года показало, что принятие партнера и ощущение, что он принимает вас, имеют решающее значение для удовлетворенности отношениями. Также принятие партнера повышает удовлетворенность, усиливая ощущение принятия другого человека, а также улучшает собственную удовлетворенность из-за того же самого принятия.

Другие советы психологов по отношениям

Ранее психолог рассказал, как отношения в семье сделать нормальными. В частности Марк Треверс назвал три способа понять, начали ли вы уже разрывать цикл поколенческой травмы и улучшать отношения в семье.

Также терапевт назвал тонкие признаки того, что партнер вас не ценит. Он советует начать свой анализ с вопроса, какую часть часть своего резервуара вы отдаёте и какую наполняете.

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