Коуч по знакомствам и терапевт Тристан Куперсмит назвал неявные, но красноречивые признаки того, на сколько вы ценны или нет для своего партнера.

Здоровыеотношения регулярно наполняют резервуар друг друга, потому что они правильно и справедливо расставляют приоритеты друг для друга.

Психологи советуют не бояться реалистично взглянуть на свои отношения, чтобы проанализировать соотношение отдачи и получения, а затем быть готовым что-то с этим сделать, пишет Yourtango.

Коуч по знакомствам и терапевт Тристан Куперсмит советует начать свой анализ с вопроса, какую часть часть своего резервуара вы отдаете и какую наполняете. Он назвал 7 тонких признаков, которые помогут определить, на сколько вы важны для партнера:

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1. Вы всегда назначаете свидания, а не он

Партнер, который не планирует свидания, не вкладывается в отношения, беспокоится по поводу обязательств и предпочитает другому взять на себя инициативу или просто не придает планированию свиданий приоритета.

Исследование показало, что часто такое поведение вызвано незнанием потребностей и желаний партнера, что приводит к дисбалансу в отношениях.

2. Когда у партнера есть новости, но вы узнаете о нх позже всех

Если вы узнаете новости о вашем партнере в последнюю очередь, это указывает на недостаток общения, потенциальную проблему с границами или исключение из его жизни.

Исследование показало, что это может означать более глубокую проблему в отношениях, в зависимости от характера новостей и причины задержки с их сообщением вам.

3. Они несвоевременно отвечают на звонки/сообщения

Джо Амоя, тренер по отношениям, назвал три причины, по которым мужчины говорят, что позвонят, а потом не звонят: они могут быть не заинтересованы в вас, они заинтересованы только в физических отношениях или они эмоционально недоступны — все три этих оправдания сигнализируют о том, что пора искать пожарный выход.

4. У вас нет звания "подруга или парень"

Сертифицированный тренер по жизни и любви Митци Бокманн объяснила: "Хотя вы, возможно, и не та, с кем он видит себя в долгосрочной перспективе, в то же время вы выполняете для него определенную цель". Это может быть не та цель, которую ищете вы.

5. Они строят планы на выходные/отпуск, в которых вас нет

Исследование супружеской напряженности подтверждает идею о том, что если поездка не проходит гладко, то обида уже могла накопиться с одной или обеих сторон, и долго копящиеся обиды могут в конечном итоге испортить отпуск. Терапевт Глория Брейм согласилась с этим мнением: "Если вы спорите о том, где и сколько потратить, вам лучше не ехать".

6. Вы часто слышите "я", но не часто "мы".

Это может указывать на большую сосредоточенность на индивидуальных потребностях.

Исследование социальной психологии и науки о личности показало, что это часто связано с ненадежными стилями привязанности, такими как избегание, когда кто-то может чувствовать себя некомфортно из-за близости или зависимости от своего партнера.

Наоборот, более частое использование "мы" связано с более сильным чувством единства и приверженности в отношениях. Редкое использование "я" является нормой, и общая модель общения важнее, чем использование изолированных местоимений.

7. Ваш голос не имеет большого значения

Лайф-коуч Кэти Тилен объяснила: "Когда мы постоянно относимся к кому-то так, будто он не имеет значения, отношения застаиваются или вообще прекращаются". Создание доверия и обучение поддержанию своей любви не всегда происходит естественным образом, но их можно развивать.

Приоритетность в отношениях

Вы заслуживаете того, чтобы быть чьим-то приоритетом и если вы обнаруживаете, что принижаете себя до чьего-то варианта, вам нужно заглянуть внутрь себя. В конце концов, если вы не делаете себя своим приоритетом, почему кто-то другой должен это делать?

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