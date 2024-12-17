Все эти типы обрекают на фиаско любые отношения.

В некоторых отношениях может быть трудно понять, где заканчивается любовь и начинается созависимость. Любовные отношения - это пространство, где парнтеры могут быть собой, вести сложные разговоры без страха и чувствовать, что их ценят.

Созависимость в отношенях ощущается как хождение по яичной скорлупе - постоянное переосмысление каждого взаимодействия, поиск одобрения и жизнь в страхе, что один неверный шаг может все разрушить, пишет Forbes.

Согласно исследованию, созависимость — это сложная и многогранная психосоциальная проблема. Психолог Марк Треверс назвал четыре распространенных типа созависимости, которіе могут проявляться в отношениях:

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1. Помощник и нарушитель

В єтом типе созависимости "помощник" - это человек, который верит: "Я могу исправить все, если буду достаточно любить". Это ошибочное чувство долга заставляет их игнорировать вредное поведение, такое как злоупотребление психоактивными веществами или эмоциональные всплески, в попытке спасти отношения. Они неоднократно оправдывают действия своего партнера, жертвуя при этом собственным благополучием. Это создает порочный круг, в котором ни один из партнеров не растет и не исцеляется.

2. Доминант и покорный

Вопреки тому, как они выглядят снаружи, "доминантные" партнеры часто движимы страхом и потребностью в безопасности. Чтобы чувствовать себя в безопасности, они стремятся управлять и контролировать поведение своего партнера, борясь с неопределенностью и часто испытывая трудности с доверием к решениям своего партнера. Эта потребность в контроле проистекает из глубоко укоренившейся тревоги и неспособности отпустить.

Напротив, "покорный" партнер подчиняется, чтобы избежать конфликта или отказа, подавляя свои потребности и желания. Со временем эта динамика создает разрушительный цикл, в котором доминирующий партнер усиливает хватку, а подчиненный теряет чувство собственного достоинства.

Например, представьте себе отношения, в которых один партнер диктует второму, что ему надевать, с кем встречаться или как проводить время.

Исследование 2022 года раскрывает ранние корни этой динамики доминирующего и подчиненного. Исследователи обнаружили, что более высокий уровень родительского психологического контроля в детстве связан с несбалансированной динамикой власти во взрослых отношениях, в то время как люди с более сильной верой в свою способность поддерживать отношения оказываются в более сбалансированных партнерствах.

3. Угодник и критик

"Угодник" - это созависимый тип, который постоянно ищет одобрения и подтверждения. Чтобы избежать конфликта, он может убетить себя: "Если я просто соглашусь, все будет хорошо", даже когда они не согласны со своим партнером.

Внешне они кажутся приятными и покладистыми, но такое поведение обходится им дорого. Они основывают свою самооценку на восприятии других, что делает их уязвимыми для эксплуатации и чувства неадекватности.

Наоборот, "критик" усиливает эту динамику, удерживая одобрение или постоянно критикуя. Они могут чувствовать фрустрацию из-за неспособности партнера отстаивать потребности, думая: "Почему он просто не может быть честен в том, чего хочет?"

Однако поведение критика также часто проистекает из его собственной неуверенности или страха уязвимости. Это создает истощающий цикл - один партнер чрезмерно компенсирует, в то время как другой остается эмоционально отстраненным, что неизбежно ослабляет их связь.

4. Мученик и бенефициар

"Мученик" - это созависимый тип, который постоянно жертвует своими потребностями ради блага других, часто пренебрегая их благополучием, чтобы сохранить отношения. Эта динамика отмечена односторонними усилиями, когда мученик берет на себя чрезмерную ответственность, в то время как бенефициар становится зависимым от его жертв.

Для мученика это часто означает пренебрежение заботой о себе, подавление своих желаний и чувство вины за то, что он ставит себя в приоритет. Они могут испытывать обиду, полагая, что их усилия не признаются или недооцениваются, но им трудно выразить эти чувства напрямую.

Бенефициар, в свою очередь, может предполагать, что жертвы мученика совершаются добровольно, редко подвергая сомнению дисбаланс или учитывая, какие потери это влечет.

Психолог отметил, чтобы преодолеть созависимость, важно переосмыслить, как выглядит здоровое партнерство. Это означает работу над открытым общением, установление границ и построение чувства себя вне отношений. В отличие от созависимых отношений, по-настоящему здоровая любовь освобождает, удовлетворяет, уважительна и поддерживает - единственный вид любви, которого заслуживает каждый.

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