Разбираемся, как нужно дома ходить - в тапочках или босиком - что об этом говорит культура, народные приметы и врачи.

Люди делятся на два типа: первые всегда надевают дома тапочки и просто не умеют без них ходить - настолько привыкли, вторые - всю жизнь ходят босые (или в носках). Тем не менее "миссия" домашних тапочек - не только сохранить ноги или носки в чистоте. На самом деле, есть аж три объяснения, почему дома нельзя ходить босиком.

Почему дома надо ходить в тапочках

Люди, которые дома носят тапочки, конечно, в первую очередь руководствуются соображениями чистоты: в тапочках и ноги пачкаются меньше, и носки не нужно отстирывать потом. Но оказывается, это не единственная причина.

Причина первая - культурная

"Тапочная" культура появилась не так давно, а укоренилась в обиходе и вовсе только во времена Союза.

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История гласит, что привычки снимать обувь не было: полы в домах раньше были земляные, поэтому крестьяне летом по ним так и ходили босиком, а зимой смысла разуваться, придя с улицы, не было. Дворяне же не снимали обувь никогда в принципе, так как гордились ей, это было признаком статуса.

После революции ситуация не особо изменилась, но тогда уже появились галоши - сначала для валенок, а затем и для ботиночек и туфель. Галоши, придя с улицы снимали, а в обуви оставались.

В 50-60-х годах, когда люди массово начали заселяться в "хрущёвки", появился культ тапочек. Они были нужны не только для соблюдения чистоты в доме, но также были своего рода показателем воспитанности и интеллигентности. Ходить в доме без тапочек считалось дурным тоном и признаком низкой культуры, деревенщины.

Причина вторая - мистическая

Еще одно объяснение, почему дома нельзя ходить босиком, дает народная примета.

Собственно, так как обувь одно время была довольно статусной вещью и ходить в обуви дома могли себе позволить лишь обеспеченные люди, то появилось суеверие относительно голых ног. Мол, нельзя светить пятками - это приведет к бедности, причем не только того, кто ходит босым, но и хозяина дома.

Третья причина - аргументированная

По голому полу - без тапок или носков - не советуют ходить врачи.

Холодный и твердый пол, особенно плитка, бетон, может стать причиной пяточной шпоры. Ламинат, керамогранит или другие идеально ровные поверхности могут спровоцировать плоскостопие и "подпортить" здоровье - вот почему нельзя ходить босиком дома. Лучше надеть тапочки и, по советам ортопедов, хорошо, если они будут из дышащих и натуральных материалов.

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