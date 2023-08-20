Помимо соли, в чай можно также добавлять молоко – его полезные свойства только усилятся.

Чай наряду с кофе является одним из самых популярных и широко употребляемых в мире напитков. Его пьют в разных вариациях: горячим, холодным, с фруктами, с молоком, с травами… Мы разобрались, почему пьют чай с солью, и в чем его польза.

Кто пьет соленый чай

Чай с солью был придуман в Азии. Пьют его, в частности, на Тибете. Вы можете не быть фанатом чая и не мыслить жизни без кофе, но попробовать именно этот чай стоит хотя бы раз.

Его секрет довольно прост: добавление даже маленькой щепотки соли убирает горечь чая, усиливает его аромат и придает пикантности. А если вы добавите еще и немного сахара, вкус напитка заиграет абсолютно новыми красками. Основными компонентами чая, который распространен в Центральной Азии, является сам чай, соль и молоко.

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Что будет, если выпить чай с солью

Такой чай - отличный антиоксидант. Он обладает иммуномоделирующими свойствами. Кроме того, чай с солью поможет избавиться от похмелья и восстановить водно-электролитный баланс.

Если же пить зеленый чай с морской солью, то можно быстро распрощаться с усталостью. Он отлично тонизирует и придает энергии. Кроме того, многие пьют зеленый чай с солью для похудения.

Чтобы приготовить зеленый чай с молоком и солью, проварите в сотейнике 1,5 чайных ложки заварки на литр воды. Добавьте 3 столовых ложки сахара, 2 чайных ложки соли (без горки). Затем, постоянно помешивая, влейте в чай литр молока и доведите до кипения. Но здесь есть важный момент: чай не должен кипеть. Как только увидите первые пузырьки - снимайте отвар с плиты.

Чай с молоком и солью: польза

Если вы думали, что чай с солью - это слишком необычно, то мы удивим вас еще раз. Есть места, где пьют чай с солью и молоком, ведь именно таков оригинальный рецепт этого чая.

Этот способ приготовления напитка также имеет свои преимущества. К примеру, молоко позитивно скажется на работе сердечно-сосудистой системы за счет калия в составе. Он укрепляет стенки сосудов. Кроме того, чай с солью и маслом, в который также добавляют молоко, идеально подойдет кормящим мамам. Этот напиток увеличивает лактацию.

Как приготовить чай с солью - аутентичный рецепт

Отварите чай в литре воды, после закипания влейте в него коровье молоко, добавьте немного соли, риса и обжаренной в масле муки. Доведите отвар до кипения, процедите и наслаждайтесь пикантным вкусом необычного напитка.

Есть и другая вариация приготовления этого чая:

залейте ложку заварки стаканом кипятка и держите на огне, пока не выкипит треть воды;

процедите заварку, добавьте горячее молоко и прокипятите все вместе еще 15 минут;

добавьте немного соли.

Горячий напиток разливается по чашкам с добавлением небольшого количества сливочного масла.

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