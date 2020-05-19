Больше всего понравился Караваджо: пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей (фото, видео)

Работники зоопарка говорят, что без посетителей пингвины грустят.

Трех перуанских пингвинов из зоопарка американского Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей.

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Как говорится в сюжете ТСН, поскольку зверинец закрыт из-за карантина, пингвины грустят. Чтобы их развлечь, работники решили приобщить пернатых к прекрасному. Говорят, больше всего пернатым понравились работы Караваджо.

Отметим, это уже далеко не первый случай, когда зоопарки мира придумывают необычные развлечения для пингвинов, которые, очевидно, больше всего стражадають за нехватки внимания.

Как сообщал УНИАН, в океанариуме Чикаго пингвинов выпускают гулять среди залов с рыбками, чтобы хоть как-то развлечь их во время карантина.

Тем временем в зоопарке Портленда пингвинов выпускали погулять по лесистым склонам на территории зоопарка. Говорят, пернатым понравилось.

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