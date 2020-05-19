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Больше всего понравился Караваджо: пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей (фото, видео)

11:56, 19 мая 2020
Курьёзы
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Пингвины приобщаются к прекрасному / Фото REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, поскольку зверинец закрыт из-за карантина, пингвины грустят. Чтобы их развлечь, работники решили приобщить пернатых к прекрасному. Говорят, больше всего пернатым понравились работы Караваджо.

Отметим, это уже далеко не первый случай, когда зоопарки мира придумывают необычные развлечения для пингвинов, которые, очевидно, больше всего стражадають за нехватки внимания.

Пингвины в музее Канзас-Сити / Фото REUTERS
Пингвины в музее Канзас-Сити / Фото REUTERS

Как сообщал УНИАН, в океанариуме Чикаго пингвинов выпускают гулять среди залов с рыбками, чтобы хоть как-то развлечь их во время карантина.

Тем временем в зоопарке Портленда пингвинов выпускали погулять по лесистым склонам на территории зоопарка. Говорят, пернатым понравилось.

Пингвины в зоопарке Портленда / Фото REUTERS

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