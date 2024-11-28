Задолго до того, как люди начали создавать ядерные реакторы для удовлетворения энергетических потребностей, еще когда на Земле господствовали микробы, природа опередила нас и сама "построила" первый ядерный реактор на Земле. В мае 1972 года физик на заводе по переработке ядерных материалов в Пьерлатте, Франция, проводил анализ образцов урана, когда заметил нечто довольно странное.
В обычных месторождениях урановой руды встречаются три различных изотопа: уран 238, уран 234 и уран 235. Из них уран 238 - самый распространенный, а уран 234 - самый редкий. Изотоп 235 составляет около 0,72 процента урановых месторождений и является самым желанным, так как если его обогатить до 3 процентов, то он может быть использован для создания устойчивой ядерной реакции, пишет IFL Science.
Сообщается, что в образцах из месторождения Окло в Габоне (Африка) изотоп 235 составил 0,717 процента от общего количества. Казалось бы, разница невелика, но это довольно странно, по словам экспертов.
"Весь природный уран сегодня содержит 0,720 процента U-235. Если бы вы извлекли его из земной коры, из камней с Луны или из метеоритов, то именно это вы бы и обнаружили. Но этот кусочек породы из Окло содержал 0,717 процента", - поясняет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Проведя дальнейшее исследование, ученые обнаружили, что в других отложениях из этого района содержится еще меньше изотопа - около 0,4 процента.
Сначала ученые предположили, что урановые залежи подверглись длительной реакции ядерного деления. Однако дальнейший анализ показал, что "уран прошел через устойчивую естественную реакцию деления более 2 миллиардов лет назад". Дефицит 235U в Окло может быть вызван либо изотопным фракционированием, либо естественной цепной реакцией", - говорится в отчете Геологической службы США.
Там добавили, что цепная реакция была вскоре подтверждена анализами, которые показали аномальное изотопное содержание редкоземельных элементов, обусловленное делением, и криптоново-ксеноновый спектр, характерный для деления 235U.
Впоследствии, спустя тысячи лет ядерных реакций "первый в мире" ядерный реактор медленно остановился.
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