Ученые обнаружили интересную локацию с изотопом уран 235, который поставил 0,717 процента от общего количества.

Задолго до того, как люди начали создавать ядерные реакторы для удовлетворения энергетических потребностей, еще когда на Земле господствовали микробы, природа опередила нас и сама "построила" первый ядерный реактор на Земле. В мае 1972 года физик на заводе по переработке ядерных материалов в Пьерлатте, Франция, проводил анализ образцов урана, когда заметил нечто довольно странное.

В обычных месторождениях урановой руды встречаются три различных изотопа: уран 238, уран 234 и уран 235. Из них уран 238 - самый распространенный, а уран 234 - самый редкий. Изотоп 235 составляет около 0,72 процента урановых месторождений и является самым желанным, так как если его обогатить до 3 процентов, то он может быть использован для создания устойчивой ядерной реакции, пишет IFL Science.

Сообщается, что в образцах из месторождения Окло в Габоне (Африка) изотоп 235 составил 0,717 процента от общего количества. Казалось бы, разница невелика, но это довольно странно, по словам экспертов.

"Весь природный уран сегодня содержит 0,720 процента U-235. Если бы вы извлекли его из земной коры, из камней с Луны или из метеоритов, то именно это вы бы и обнаружили. Но этот кусочек породы из Окло содержал 0,717 процента", - поясняет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Проведя дальнейшее исследование, ученые обнаружили, что в других отложениях из этого района содержится еще меньше изотопа - около 0,4 процента.

Сначала ученые предположили, что урановые залежи подверглись длительной реакции ядерного деления. Однако дальнейший анализ показал, что "уран прошел через устойчивую естественную реакцию деления более 2 миллиардов лет назад". Дефицит 235U в Окло может быть вызван либо изотопным фракционированием, либо естественной цепной реакцией", - говорится в отчете Геологической службы США.

Там добавили, что цепная реакция была вскоре подтверждена анализами, которые показали аномальное изотопное содержание редкоземельных элементов, обусловленное делением, и криптоново-ксеноновый спектр, характерный для деления 235U.

Впоследствии, спустя тысячи лет ядерных реакций "первый в мире" ядерный реактор медленно остановился.

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Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили огромное количество сооружений для ловли рыб в Белизе. Сообщается, что они были построены еще 4 тысячи лет назад и могли прокормить до 15 тысяч человек в год. Это было сделано прямыми предками цивилизации майя.

Кроме того, на странице Голубого Корана, возраст которого составляет тысячу лет, обнаружили скрытый текст в стихах.

"Анализ показал, что замысловатые золотые узоры были не просто декоративными, а служили функциональной цели", - говорится в материале.

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