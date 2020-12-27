Звоня в отделение полиции, дедушка сразу же предупредил, что с ним все в порядке.

В итальянском Альто-Рено-Терме 94-летний пенсионер вызвал сотрудников полиции, так как не хотел в одиночестве праздновать Рождество.

Об этом пишет издание Il Resto del Carlino.

Читайте такжеАмериканец решил покинут самолет на взлете, прихватив собакуКак отмечается, когда 94-летний Малаволти Фиоренцо позвонил в отделение полиции, то сразу предупредил, что у него все хорошо.

"Мне просто нужен человек, с которым можно обменяться рождественскими тостами. Если кто-то из ваших сотрудников свободен, то может мог бы зайти ко мне на 10 минут", - продолжил в трубку дедушка.

Услышав это, полицейские решили таки приехать к одинокому мужчине. Фиоренцо очень расчувствовался, когда увидел на пороге дома гостей. Они вместе отпраздновали Рождество и выпили, вероятно, чего-то безалкогольного, ведь правоохранители находились на службе.

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Автор: Алина Вишневская