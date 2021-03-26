Ему нужно было сделать рентген, чтобы устроиться на работу.

В Филиппинах 25-летний житель города Кидапаван Кент Райан Томао не подозревал, что больше года жил с застрявшим в груди лезвием ножа.

Читайте такжеАмериканка прославилась в сети из-за застрявшей во рту губной гармошки (видео)Об этом сообщает информагентство правительства Филиппин.

Выяснил парень это совершенно случайно, когда решил устроиться на работу.

По его словам, он пошел на рентген, так как это было одним из требований для устройства на работу в горнодобывающую компанию, и был поражен, когда на снимке увидел 10-сантиметровое лезвие ножа в своей груди.

Парень год прожил с ножом в груди: другие подробности

Как пишет Coconuts, филиппинец вспомнил, как больше года назад на него напал неизвестный, когда он ехал на мотоцикле. Томао тогда решил, что его просто сильно ударили, обратился в больницу, где ему зашили рану, но рентгеновский снимок делать не стали.

Парень не подозревал, что получил серьезное ранение. В целом его ничего не беспокоило, разве только в холодную погоду он иногда чувствовал боль в груди, но не придавал этому большого значения.

Сейчас Томао собирается удалить нож. В суд на лечившего его врача он подавать не собирается.

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Автор: Катерина Шварц