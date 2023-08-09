Однажды Шаманская все же решилась поговорить с избранником о свадьбе.

Известная украинская блогерша Алина Шаманка (Шаманская), которая зимой сообщила о разводе с мужем - юмористом Русланом Ханумаком, вспомнила неприятный инцидент. Когда она была беременна, избранник не сразу захотел на ней жениться.

"Он хотел от меня ребенка, а не жениться. И я согласилась, на втором месяце наших встреч он говорит: "Ты женщина моей мечты, я хочу от тебя ребенка"... И я тогда как-то не задумалась, что нужно сначала предложение руки и сердца (сделать - УНИАН). Просто я тоже хотела ребенка, я поверила ему что он меня так сильно любит. Но предложение руки и сердца я получила за две недели до родов с большим животом, с бешеной неуверенностью в себе", - рассказала Шаманская в своем новом подкасте, на который она пригласила блогершу Рамину Эсхакзай.

По словам бывшей жены Ханумака, во время беременности она постоянно плакала. Последней каплей стала ситуация, во время которой с нее уже начали насмехаться.

"Я всю беременность провела в слезах. Я мучилась ужасно, ходила на работу... Хорошо помню ситуацию, как мы едем на съемку. Операторы, два звукорежиссера и водитель. А я с таким (большим - УНИАН) животом, и они меня спрашивают: "Алина, ну что, когда замуж?". А я такая: "Секрет". И они смотрят на мой живот и начинают хором хохотать", - рассказала блогерша.

Однажды Шаманская все же решилась поговорить с избранником о свадьбе. Единственным аргументом, который заставил Ханумака задуматься о женитьбе, стало то, что его сын мог получить фамилию матери. Однако даже в такой ситуации юморист сказал, чтобы на него "не давили".

"Он только тогда задумался, но сказал мне: "Не дави на меня". И ушел. Я тогда еще больше плакала", - вспомнила Шаманская.

Тогда блогерша поняла, что женщины должны не бояться сразу говорить о своих чувствах и желаниях. По словам Шаманской, когда мужчина хочет ребенка, но отказывается от свадьбы, это должно вызвать определенные вопросы.

Развод шаманской и Ханумака - что известно

В январе 2023 года стало известно, что Шаманская расстается со звездой "Квартала" Ханумаком. Блогерша осознала, что юморист - не ее мужчина. После этого Ханумак рассказал, что на самом деле они разошлись еще год назад. Впрочем, сама Шаманская назвала это ложью.

Сейчас блогерша продолжает жить в США, куда она отправилась на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Там Шаманская находится вместе с сыном Артуром. Сам Ханумак вернулся в Украину, однако недавно снова намекал на то, что отправится за границу.

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