Сердце Тураева уже давно занято.

Украинский военный Артур Тураев, которого окрестили главным секс-символом на передовой, женился на своей девушке.

Известно, что пока он защищал нашу страну от российских оккупантов, его избранница находилась в более безопасном месте и занималась волонтерством.

Сейчас же они встретились, чтобы официально оформить свои отношения. Так, Тураев показал фотографию из ЗАГСа. На церемонию бракосочетания они не надевали официальный костюм и пышное белое платье с фатой. Они расписались в джинсах, белых футболках и кожаных курточках.

"Время жить сейчас. Сегодня мы стали семьей. Любовь", - подписал фото Тураев.

Напомним, ранее секс-символ Тураев рассказал о девушке, войне в Украине и о мести за убийства друзей.

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