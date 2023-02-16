Воин поделился радостной новостью в соцсетях.

Украинский защитник Валерий Маркус, которого еще в начале полномасштабного российского вторжения окрестили секс-символом ВСУ, рассказал о своем семейном положении.

Три дня назад на своей странице в Twitter он написал, что женится. А уже сегодня добавил: "Женился". Однако, кто стала его избранницей - неизвестно. Маркус держит свою личную жизнь под семью замками.

Поклонники поздравили его с таким радостным событием. Они пожелали паре счастья, любви и удачи.

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При этом есть и те, кто с юмором воспринял эту новость и подумал, что Валерий женился на войне.

Что пишут пользователи сети

"Женился на любви к Украине"

"Я так понимаю, что многие не поняли, что это была аллегория"

"Женился на войне. Почему-то мне так кажется"

Кто такой Валерий Маркус

Блогер Валерий Маркус обрел популярность среди женщин еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе. В первые дни он вступил в ряды ВСУ и вместе со сослуживцами отбивал атаки оккупантов. Во время службы в украинской армии он начал писать книгу "Следы на дороге".

С 2015 года началось и его творческое развитие. Сейчас он меньше пишет, потому что 24 февраля Россиия вторглась в Украину и устроила здесь полномасштабную войну. Маркус, как и в прошлый раз, не смог остаться в стороне и отправился на фронт.

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