"Не ждали, скотыняки, а я тут": Олег Ляшко зарегистрировался в TikTok (видео)

В комментариях под постом подписчики Ляшко не сильно обрадовались тому, что он их назвал «скотыняками».

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировался в TikTok.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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"Привет! Ну что, скотыняки, не ждали? А я тут", – сказал он в коротком видео.

Также политик поделился ссылкой на свою страницу в TikTok.

В комментариях под постом подписчики Ляшко не сильно обрадовались тому, что он их назвал «скотыняками».

«И потом, Олег Валериевич, обращаться к своим подписчикам "скотыняки" как-то не очень хорошо. Вам не кажется?», «Вас что заняться нечем? Лучше бы ребёнка нянчили», «Олежа... не пугай», - комментировали подписчики.

Как сообщал УНИАН, на днях у лидера Радикальной партии, бывшего нардепа Олега Ляшко родился сын.