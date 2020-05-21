"Не ждали, скотыняки, а я тут": Олег Ляшко зарегистрировался в TikTok (видео)
12:00, 21 мая 2020Курьёзы
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В комментариях под постом подписчики Ляшко не сильно обрадовались тому, что он их назвал «скотыняками».
Олег Ляшко теперь в Tik Tok / Ляшко/Instagram
Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировался в TikTok.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
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"Привет! Ну что, скотыняки, не ждали? А я тут", – сказал он в коротком видео.
Также политик поделился ссылкой на свою страницу в TikTok.
В комментариях под постом подписчики Ляшко не сильно обрадовались тому, что он их назвал «скотыняками».
«И потом, Олег Валериевич, обращаться к своим подписчикам "скотыняки" как-то не очень хорошо. Вам не кажется?», «Вас что заняться нечем? Лучше бы ребёнка нянчили», «Олежа... не пугай», - комментировали подписчики.
Как сообщал УНИАН, на днях у лидера Радикальной партии, бывшего нардепа Олега Ляшко родился сын.
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