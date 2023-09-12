Согласно требованиям к оформлению документов, утвержденным Кабинетом Министров Украины, сначала надо писать фамилию, а потом - инициалы.

Известный лингвист и учитель Александр Авраменко рассказал, как правильно писать имя и фамилию в разных ситуациях и отметил, что порядок также имеет значение.

"Согласно требованиям к оформлению документов, утвержденным Кабинетом Министров Украины, сначала надо писать фамилию, а потом - инициалы. Это связано с тем, что в документах по алфавиту ставят не имена людей, а их фамилии", - сказал учитель.

Он отметил, что это правило распространяется не только на инициалы, но и на полные имена.

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"Вспомните школьный журнал или как мы подписываем тетрадь в школе - Артеменко Сергея, Бевзенко Ольги, а не Сергея Артеменко и Ольги Бевзенко. Правда, в конце документов, где мы ставим подпись, сначала надо записать инициалы, а потом уже фамилию", - сказал языковед.

Авраменко отметил, что выше речь шла именно об оформлении документов.

"В остальных же случаях - в живой речи, частной переписке, на сцене, на работе сначала надо называть имя человека, а потом его фамилию. Это наша давняя традиция: Богдан Хмельницкий, Лина Костанко, а не наоборот", - пояснил он.

Языковые советы он Авраменко

Александр Авраменко рассказал, как правильно обращаться к мужчинам в именах Олег и Игорь.

"В звательном падеже в пределах нормы находятся две формы: и "Олегу", и "Олеже". Так что используйте тот, который вам больше нравится. По моим предостережениям, в последнее время предпочитают более древнюю форму "Олеже", - сказал он.

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