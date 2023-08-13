По форме зубов можно судить о характере человека, его положительных и отрицательных качествах.

Психологи, которые предлагают тесты по анатомии зубов с ответами на самые важные вопросы о личности человека, проводят такие диагностики не просто так. Дело в том, что даже по зубам можно выяснить, какие наклонности есть у испытуемого, тем ли он занимается, чем должен, и идет ли по своему пути.

Картинка-тест по форме зубов - выберите наиболее похожие

Для того чтобы выяснить, какие задатки у вас есть, какими чертами вы наделены и что вам нужно делать в жизни, выберите на картинке зубной ряд, который аналогичен или наиболее приближен к вашему.

1 - Зубы прямоугольной формы

Скорее всего, у вас очень развиты аналитические способности и рациональное мышление. Вы практичны, разумны и умеренны в своих действиях и решениях. Вы всегда точно знаете, чего хотите, имеете представление о том, как этого добиться. Привыкли все и всегда планировать, легко находите общий язык и людьми, часто высказываете хорошие идеи или мысли. Из-за вашей сосредоточенности и серьезности люди могут решить, что вы замкнуты или грубы с ними, но это, зачастую, ошибочное суждение.

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2 - Зубы овальной формы

Обладатель такого зубного ряда - мечтательный и творческий человек. У вас хорошая визуализация, вы умеете и любите фантазировать. Сферу деятельности нужно выбирать ту, которая связана именно с визуализацией - художник, дизайнер, фотограф, татуировщик. Вам нравится эстетика, но вы не любите выходить на передний план - слишком стеснительны для этого. Самое ценное для вас - семья и близкие, если они не дают вам достаточно заботы, вы впадаете в меланхолию.

3 - Зубы треугольной формы

Вам присущи такие черты характера, как: динамичность, беззаботность, оптимизм и легкость. Настоящий момент для вас важнее, чем прошлое или будущее, вы умеете наслаждаться тем, что есть сейчас. Даже в стрессовой ситуации мыслите позитивно и быстро находить пути решения проблем. Возможно, вам не хватает внутренней опоры из-за слишком беззаботного отношения к жизни, поэтому часто меняете сферы деятельности. Вы ищите пути для реализации своих желаний, но если что-то складывается не так, как хочется, можете подводить других людей и просто избегать ответственности.

4 - Зубы квадратной формы

Вы любите порядок, контроль и дисциплину. Объективность и хладнокровность - ваше все, вы очень удачно держите себя в руках и умеете контролировать эмоции. Из вас получится отличный дипломат, психолог или педагог, так вы можете принимать решения и нести ответственность. У вас хорошие организаторские способности и склонность к планированию - вы несколько раз обдумаете и только потом сделаете. Часто не показываете своих настоящих чувств, скрывая их за маской сдержанности, но на самом деле, вы очень чуткий человек.

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