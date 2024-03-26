На поиски дается 8 секунд.

Если вы любите интересные головоломки, то сегодня у вас есть возможность испытать свои силы в решении невероятно сложной задачки.

Перед вами фото теплицы, в которой выращивают капусту. На первый взгляд может показаться, что вы видите только листья и потолок сооружения, однако это не так. Где-то на этой фотографии спрятался пушистый зайчонок, его вам и предстоит быстро найти.

Это задача не из простых, поскольку отыскать животное в "море" капусты очень сложно. Еще более сложным эту фотоиллюзию делает то, что на поиски будет всего восемь секунд.

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Установите таймер, чтобы не отвлекаться, и начинайте!

Приближайте разные части фотографии, чтобы процесс поиска был более эффективным. Здесь действительно придется задействовать всю вашу внимательность и наблюдательность.

Где же прятался зайчик?

Животное можно найти почти в центре фотографии - его ушки торчат из листьев капусты.

Другие сложные головоломки для вас:

Ранее УНИАН предлагал своим читателям оптическую иллюзию, которая понравится как взрослым, так и детям: попробуйте отыскать среди одинаковых слонов одного странного.

Также предлагаем найти на фотографии поля хорошенького ежика, который очень хорошо спрятался. Предупреждаем, что это не будет просто.

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