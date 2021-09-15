Пользователи высмеивали цену, расположение камеры и отсутствие в новом смартфоне кардинальных отличий от предыдущих моделей.

Презентация Apple, на которой компания представила свои последние инновации, в том числе и свой флагман iPhone 13, стала событием мирового масштаба.

Читайте такжеПредставлен iPhone 13 Pro с дисплеем на 120 ГцИ пока "яблочные" фанаты уже оформляют предзаказы на iPad, Apple Watch и iPhone последних моделей, скептики устроили в соцсетях настоящий парад мемов.

Главным образом, авторы высмеивают визуально малоразличимые отличия между 13-ой и 12-ой моделями. Да и предыдущими моделями, в целом, тоже.

Не обошлось и без устоявшихся шуток про продажу органов ради новинки.

А кого-то повеселило расположение камер - по диагонали.

Нашлось место и шуткам о не такой уж и необходимости такой обновки.

С техническими характеристиками и прочими параметрами всех новинок, которые были представлены на ежегодной презентации Apple вы можете ознакомиться на сайте УНИАН.

Автор: Станислав Кожемякин