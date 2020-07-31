Губернатор Житомирщины во время годового отчета заявил, что самая большая победа – его свадьба

После двухчасового отчета Бунечко пересказал историю встречи со своей женой.

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в конце двухчасового отчета о годе своей деятельности заявил, что самой большой победой стала его свадьба.

Об этом сообщает Житомир.info.

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«И самая большая победа за год – в прошлую субботу я женился. Могу сказать, что сервис «Свадьба за 24 часа» работает, женился я, правда, в Киеве», – цитирует издание слова губернатора.

После этого Бунечко пересказал историю встречи со своей женой.

«Это самая большая победа моя. Меня нет дома, но эта обручальное кольцо – частичка моей Алены находится со мной в Житомире, когда я здесь работаю очень-очень долго на должности главы областной государственной администрации. Эту победу отметим в отпуске, в кругу с родителями, с моими, с родителями Алены, с нашими детьми», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время инспекции на одном из полигонов, не прилагая никаких усилий, "поймал леща". Большая рыбина выпрыгнула из воды прямо на него, попав ему в лицо и шею.

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