Посетители зоопарка похитили утку и требовали за нее выкуп (фото)

Подозрительных лиц с уткой заметили прохожие.

Посетители Бердянского контактного зоопарка похитили утку, а потом требовали от администрации за нее выкуп.

Об этом в Facebook сообщила руководитель учреждения Ольга Бельчева.

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По ее словам, в инциденте приняли участие двое ребят и девушка.

Утка всегда гуляла возле зоопарка и никуда не уходила. За год своей счастливой жизни у нее успели влюбиться», – рассказала женщина.

Она добавила, что об этом администрацию учреждения известили прохожие, которые заметили подозрительных людей, схвативших птицу.

«Эта странная компания начала выступать и требовать выкуп и прочее. По прибытию группы поддержки ребята с района изменили тон общения, и мы забрали у них утку», – пояснила Бельчева.

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