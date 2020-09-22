Сенкевич был инициатором реконструкции главной городской площади, заключавшейся, в частности, в укладке серого гранита. Идея горожанам не понравилась.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что не зарабатывает на укладке серой плитки в городе.

Об этом пишет местное издание НикВести.

Читайте также"Что это было?": украинка сняла предвыборный ролик и смутила соцсеть (видео)

Сенкевич вытащил Библию после вопроса журналиста, кто является автором идеи укладки серой плитки в Николаеве. Он ответил, что ждал этого вопроса и поэтому взял с собой Библию, и кладет «книгу» на стол.

При этом со стороны ему заметили, что у верующих не книга. На что он мгновенно отреагировал: «Да, книга. Писание…».

"Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни подставным лицам не принадлежал ни один завод по производству брусчатки. Я никогда не позволял себе использовать свое служебное положение, чтобы свои фирмы или еще какие-то компании использовать (за) бюджетные средства. Аминь", - сказал он.

Что предшествовало?

Александр Сенкевич был инициатором реконструкции главной городской площади Николаева. Как писали местные СМИ в начале января 2020 года, тогда общую стоимость проекта оценивали более чем в 105 миллионов гривень.

В рамках реконструкции площадь обложили серым гранитом, который, однако, оказался некачественным: уже вскоре между плитками разошлись швы, а затем пошли глубокие трещины.

Сами же горожане находят время, чтобы выразить возмущение мэру за дорогую идею. Уже в сентябре 2020-го в Николаеве появились борды, которые иронизировали с Сенкевича, обзывая его «мэром серой плитки». Некоторые напрямую спрашивали у городского головы, зачем городу столько плитки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская